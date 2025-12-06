Mit EU-Haftbefehl gesucht, in Ischgl Endstation

Einem aufmerksamen Mitarbeiter eines Securitydienstes ist es zu verdanken, dass ein Tscheche (32), gegen den ein EU-Haftbefehl aufrecht war, festgenommen werden konnte. Im Tiroler Ski-Mekka Ischgl klickten die Handschellen für den Ganoven.
Aufgeflogen ist der Gesuchte in der Nacht auf Freitag um kurz vor 2.30 Uhr. Von einem Securitydienst wurde der zunächst unbekannte Mann in einem Lokal kontrolliert. „Der Verdächtige wies sich mit einer polnischen ID-Karte aus. Zudem hatte er eine geringe Menge Suchtgift bei sich“, heißt es von den Ermittlern. Folglich verständigte der Securitymitarbeiter die Exekutive, die den Mann mit zur Dienststelle nahm.
Bei der Hausdurchsuchung konnte eine weitere, größere Menge an Suchtgift sichergestellt werden.
Ein Sprecher der Polizei
Gegen Verdächtigen war EU-Haftbefehl aufrecht
„Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um einen 32-jährigen Tschechen handelte, gegen den ein EU-Haftbefehl aufrecht ist.“ Auch eine zweite polnische ID-Karte fanden die Beamten bei dem Verdächtigen. Von der Innsbrucker Staatsanwaltschaft wurde daraufhin eine Hausdurchsuchung angeordnet. „Bei dieser konnte eine weitere, größere Menge an Suchtgift sichergestellt werden.“
Auch Sozialleistungsbetrug auf dem Kerbholz
Dem 32-Jährigen wird auch vorgeworfen, in Salzburg unter einer polnischen Identität einen Sozialleistungsbetrug begangen zu haben. „Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Tscheche in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.“ Berichte an die Justiz nach Abschluss der Erhebungen folgen.
