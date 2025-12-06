Mit EU-Haftbefehl gesucht, in Ischgl Endstation

Aufgeflogen ist der Gesuchte in der Nacht auf Freitag um kurz vor 2.30 Uhr. Von einem Securitydienst wurde der zunächst unbekannte Mann in einem Lokal kontrolliert. „Der Verdächtige wies sich mit einer polnischen ID-Karte aus. Zudem hatte er eine geringe Menge Suchtgift bei sich“, heißt es von den Ermittlern. Folglich verständigte der Securitymitarbeiter die Exekutive, die den Mann mit zur Dienststelle nahm.