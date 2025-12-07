Wie kann Gewalt gegen Frauen verhindert werden?

Wie können Schutzmaßnahmen aus Ihrer Sicht am besten wirken? Welche Hilfe durch Frauenhäuser, Beratungsstellen oder soziale Dienste wäre für Sie besonders wichtig? Welche Regeln oder Gesetze würden Sie besonders unterstützen, um Frauen zu schützen, und wie könnte die Gesellschaft insgesamt mehr auf dieses Thema achten? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!