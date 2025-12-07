Wie kann Gewalt gegen Frauen verhindert werden?

Jede dritte Frau zwischen 18 und 74 Jahren in Österreich wurde bereits Opfer körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt. Neue politische Initiativen wie das „Nur Ja heißt Ja“-Prinzip sollen Frauen besser schützen. Welche Schritte würden Sie für wirksam halten, um Gewalt zu verhindern?
Das Sexualstrafrecht soll reformiert werden, um das Einverständnis zu sexuellen Handlungen klar zu regeln, und ein Aktionsplan soll Schutz, Beratung und Hilfe für alle Betroffenen verbessern. Experten betonen, dass Gewalt oft schon vor körperlichen Übergriffen beginnt, weshalb Aufklärung und präventive Maßnahmen besonders wichtig sind.
Wie können Schutzmaßnahmen aus Ihrer Sicht am besten wirken? Welche Hilfe durch Frauenhäuser, Beratungsstellen oder soziale Dienste wäre für Sie besonders wichtig? Welche Regeln oder Gesetze würden Sie besonders unterstützen, um Frauen zu schützen, und wie könnte die Gesellschaft insgesamt mehr auf dieses Thema achten? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
