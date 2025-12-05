„Nicht okay“: Russell mischt sich bei McLaren ein

„Ich denke, beide sollten eine Chance bekommen. Und wenn sie dadurch verlieren, muss man einfach sagen, dass der andere Fahrer einen besseren Job gemacht hat. So läuft es im Racing und so sollte es auch diesmal sein“, findet Russell jedenfalls. McLarens Teamchef Andrea Stella kündigte bereits an, vor dem Showdown Gespräche mit seinen Fahrern führen zu wollen, er wolle jedoch den WM-Kampf respektieren und beide Piloten racen lassen.