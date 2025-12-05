„Nicht okay“: Russell mischt sich bei McLaren ein

George Russell heißt etwaige McLaren-Stallorder im Formel-1-Finale am Yas Marina Circuit nicht gut. „Es ist meiner Meinung nach nicht akzeptabel oder vernünftig, einen Fahrer, der im letzten Rennen noch Chancen auf den Titel hat, zu bitten, Platz zu machen“, kommentierte der Mercedes-Pilot ein etwaiges Szenario, in dem Oscar Piastri am Sonntag für Lando Norris Platz machen muss.
Norris kann am Sonntag aus eigener Hand Weltmeister werden. Sollte jedoch Verstappen das Rennen anführen, müsste der Brite mindestens Dritter werden. Piastri hingegen würde Rang drei nichts bringen – gut möglich, dass der Australier in diesem Fall gebeten wird, seinen Platz an seinem Teamkollegen abzugeben.
Piastris WM-Traum lebt noch
Russell hält davon wenig. Hilfe vom Teamkollegen sei zwar schön und gut, jedoch nur fair, wenn dieser keine Chance mehr hat, selbst Weltmeister zu werden. Die hat Piastri rechnerisch jedoch noch. Sollte der 24-Jährige das Rennen etwa gewinnen und Norris nur Sechster werden, wäre er erstmals Champion.
„Ich denke, beide sollten eine Chance bekommen. Und wenn sie dadurch verlieren, muss man einfach sagen, dass der andere Fahrer einen besseren Job gemacht hat. So läuft es im Racing und so sollte es auch diesmal sein“, findet Russell jedenfalls. McLarens Teamchef Andrea Stella kündigte bereits an, vor dem Showdown Gespräche mit seinen Fahrern führen zu wollen, er wolle jedoch den WM-Kampf respektieren und beide Piloten racen lassen.
