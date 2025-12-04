Nach Hangrutschung: A 2 bleibt weiter gesperrt

Seit Mittwochnachmittag ist die A 2 in Fahrtrichtung Graz zwischen Pinkafeld und Pinggau gesperrt, nachdem es zu einer Hangrutschung gekommen war. Und sie bleibt es bis Weihnachten – der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet.
Die Südautobahn (A2) bleibt im steirisch-burgenländischen Grenzgebiet zwischen Pinkafeld und Pinggau in Fahrtrichtung Graz wegen Hangrutschgefahr bis Weihnachten gesperrt. Am Hang seien aufwendige Sicherungs- und Sanierungsarbeiten notwendig, teilte ein Sprecher der Asfinag am Donnerstag mit.
Umgeleitet wird der Verkehr während dieser Sperre über die Richtungsfahrbahn Wien. Die A2 wird in dem Abschnitt somit in beide Richtungen einspurig. Dafür muss die A 2 in beiden Richtungen heute ab 20 Uhr bis Freitagfrüh gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit zwischen den Anschlussstellen Friedberg-Pinggau und Lafnitztal-Oberwart über die B63 und die B50 umgeleitet.
Am Mittwochnachmittag war es zu einer Totalsperre Richtung Graz und mehreren Kilometern Stau gekommen, weil der Hang im Bereich einer Baustelle abzurutschen drohte. Ein abgestürzter Bagger musste geborgen werden. Er wurde von der Feuerwehr Pinkafeld mit einer Seilwinde gesichert und wieder auf die Räder gestellt. Verletzt wurde dabei niemand.
Nachdem einige Autofahrer im betroffenen Gebiet am Mittwoch länger ausharren mussten, bis sie abgeleitet werden konnten, wurde am Abend ein Fahrstreifen Richtung Graz freigegeben. Für die Sanierungsarbeiten wird nun aber auch dieser wieder gesperrt.
