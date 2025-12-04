Burgenland-Extrem hebt in andere Sphären ab

Keine Anmeldung notwendig

„Mit zu viel Ernst kann die Erdanziehungskraft natürlich nicht überwunden werden. Deshalb geht die Bereitschaft mit, Ideen fliegen zu lassen“, kündigt Michael Oberhauser mit einem Schmunzeln an. Die erste „Mondlandung“ von Burgenland-Extrem soll der Auftakt für weitere „Weltraumspaziergänge“ sein, darunter in „Galaxien“ wie Eisenstadt, Wien, Sopron und Bratislava. Der Event findet kostenlos bei jedem Wetter statt, ganz ohne Anmeldung. Treffpunkt ist das Gemeindeamt in Oggau um 20 Uhr. „Gutes Schuhwerk, Space-Walker-Overall und Stirnlampe nicht vergessen“, heißt es.