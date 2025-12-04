Vorteilswelt
„Moonwalk“

Burgenland-Extrem hebt in andere Sphären ab

Burgenland
04.12.2025 11:24
Extrem humorvoll – die neue Mission ins Weltall.
Extrem humorvoll – die neue Mission ins Weltall.(Bild: Christof Birbaumer)

Bei Vollmond wird morgen, Freitag, nach den Sternen gegriffen. Mit etwas Humor lässt sich sogar die Erdanziehung überwinden.

Gemeinsam will das Burgenland-Extrem-Team mit Michael Oberhauser, Tobias Monte und Josef Burkhardt ein weiteres kräftiges Zeichen für die „gesündeste, klimafreundlichste Form der Fortbewegung“ setzen: das Gehen. Jetzt greift das Organisatorentrio nach den Sternen. Unter dem Motto „Explore Your Space – Be Space Walker“ startet morgen, Freitag, erstmals ein Abenteuer im „Weltenraum Oggau“.

Gefühl einer Weltraummission
Mit einer kräftigen Portion Humor begeben sich alle „Astronauten“ auf einen 15 Kilometer langen nächtlichen „Weltraumspaziergang“. Ausgestattet mit Wanderkleidung und dem „Space-Suit“ wie einem Maleroverall, steht ein „spielerisch-poetischer Ausflug“ auf dem Programm, der „das Alltagsgehen mit dem Gefühl einer Weltraummission verbindet“, wird vor dem (Raketen-)Start erklärt.

Keine Anmeldung notwendig
„Mit zu viel Ernst kann die Erdanziehungskraft natürlich nicht überwunden werden. Deshalb geht die Bereitschaft mit, Ideen fliegen zu lassen“, kündigt Michael Oberhauser mit einem Schmunzeln an. Die erste „Mondlandung“ von Burgenland-Extrem soll der Auftakt für weitere „Weltraumspaziergänge“ sein, darunter in „Galaxien“ wie Eisenstadt, Wien, Sopron und Bratislava. Der Event findet kostenlos bei jedem Wetter statt, ganz ohne Anmeldung. Treffpunkt ist das Gemeindeamt in Oggau um 20 Uhr. „Gutes Schuhwerk, Space-Walker-Overall und Stirnlampe nicht vergessen“, heißt es. 

Folgen Sie uns auf