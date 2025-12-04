Gentechnik durch Hintertür | 9 von 10 sagen Nein

9 von 10 sagen Nein. Der Plan der EU, wohl getrieben von diversen Lobbys: Pflanzenzüchtungen mit der neuen, „Genschere“ genannten Technik sollen aus den bisher strengen Regeln ausgenommen werden. So will man, heißt es, mehr neue, klimaresistente Pflanzensorten auf den Markt bringen. Da läuten in Österreich die Alarmglocken, das Ergebnis sei ein „absoluter Super-GAU für Konsumenten und die europäische Biolandwirtchaft“, sagt etwa der österreichische EU-Abgeordnete Thomas Waitz (Grüne). ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig warnt auch davor, dass durch die Neuregelung große Konzerne begünstigt würden und kleine Land- und Saatgutwirtschaft bedroht wäre. Österreich wird der geplanten Änderung nicht zustimmen – blockieren kann es sie aber nicht. Und was sagen die „Krone“-Leser auf die Frage, ob sie gentechnisch veränderte Lebensmittel kaufen würden, wenn sie gekennzeichnet sind? Nein, das würden sie nicht tun, sagen fast neun von zehn. Ein Votum, das an Eindeutigkeit nichts vermissen lässt.