Manipulation? US-Athletin bittet Vance um Hilfe

US-Athletin Katie Uhlaender fühlt sich unfair behandelt und bittet nun US-Vizepräsident JD Vance um Hilfe. Das Skeleton-Ass fühlt sich vom kanadischen Team um einen Olympia-Startplatz betrogen und erhebt schwere Vorwürfe.
„Ich hatte immer geglaubt, Doping sei die größte Bedrohung für den Sport, aber es ist das hier“, echauffiert sich Uhlaender gegenüber der schwedischen Zeitung „Expressen“. Was die 41-Jährige mit „es“ meint? Eine „offensichtliche Wettbewerbsmanipulation“ durch das kanadische Team.
Die Kanadier hatten beim Weltcup in Lace Placid vier Starterinnen zurückgezogen. Durch das kurzfristige Fehlen der Konkurrentinnen konnte Uhlaender nicht die nötigen Qualifikationspunkte für Olympia sammeln – obwohl sie den Sieg holte.
Gibt es eine Wildcard?
Wäre das kanadische Quartett angetreten, hätte es einen Startplatz an die US-Amerikanerin verlieren können. Der Verband wies die Vorwürfe zurück – der Grund für den Rückzug sei lediglich der anstrengende Zeitplan gewesen. Eine Untersuchung des Internationalen Bob- und Skeletonverbandes lieferte keine Ergebnisse.
Doch Uhlaender will den Kampf um eine Olympia-Teilnahme nicht aufgeben und wandte sich nun an Vizepräsident Vance, der anlässlich der Eröffnungsfeier nach Italien gereist ist. „Er ist unser Olympia-Delegierter und genießt meines Wissens einen guten internationalen Ruf. Ich hielt das für eine gute Gelegenheit, auf die größte Bedrohung für den Sport aufmerksam zu machen: Wettbewerbsmanipulation“, so die US-Athletin. Zudem wurde eine Wildcard für das Skeleton-Ass beantragt.
