Manipulation? US-Athletin bittet Vance um Hilfe

Doch Uhlaender will den Kampf um eine Olympia-Teilnahme nicht aufgeben und wandte sich nun an Vizepräsident Vance, der anlässlich der Eröffnungsfeier nach Italien gereist ist. „Er ist unser Olympia-Delegierter und genießt meines Wissens einen guten internationalen Ruf. Ich hielt das für eine gute Gelegenheit, auf die größte Bedrohung für den Sport aufmerksam zu machen: Wettbewerbsmanipulation“, so die US-Athletin. Zudem wurde eine Wildcard für das Skeleton-Ass beantragt.