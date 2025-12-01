Sauber in 15 Minuten!
„Waschmaschine für Menschen“ in Japan erfunden
Für Geschirr und Wäsche gibt es Maschinen, die sie reinigen – warum also nicht auch für Menschen? Diesen Gedanken dürfte auch eine Firma in Japan gehabt haben und schloss die Marktlücke: In 15 Minuten ist ein Mensch geschrubbt und getrocknet.
Das Gerät wurde kürzlich bei der World Expo in Osaka vorgestellt und sorgte für Aufsehen: Es handelt sich dabei um eine Kapsel mit Sitz, in der der Körper sanft mit Mikroblasen und feinem Wassernebel gereinigt wird.
Während des Waschgangs werden die Vitalwerte des Benutzers laufend überprüft – Musik und Bilder sorgen während des Waschprogramms für Entspannung. Auch das Abtrocknen muss man nicht selbst erledigen – das übernimmt ebenfalls die Maschine.
Hier wird die Dusche in der Waschmaschine für Menschen vorgeführt:
Waschmaschine hat schon Abnehmer gefunden
Der Prototyp fand so viel Anklang, dass das Unternehmen Science, das die Maschine entwickelt hat, diese nun bald auf den Markt bringen will. Zunächst ist die Produktion von 50 Stück geplant. Billig ist die Luxus-Dusche für Faule aber nicht: Japanische Medien schätzen, dass sie etwa 60 Millionen Yen (umgerechnet mehr als 330.000 Euro) kosten wird. Ein Abnehmer wurde zumindest schon gefunden: Ein Hotel in Osaka hat bereits zugeschlagen, auch ein US-Resort hat bereits Interesse bekundet.
