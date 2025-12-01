„Waschmaschine für Menschen“ in Japan erfunden

Waschmaschine hat schon Abnehmer gefunden

Der Prototyp fand so viel Anklang, dass das Unternehmen Science, das die Maschine entwickelt hat, diese nun bald auf den Markt bringen will. Zunächst ist die Produktion von 50 Stück geplant. Billig ist die Luxus-Dusche für Faule aber nicht: Japanische Medien schätzen, dass sie etwa 60 Millionen Yen (umgerechnet mehr als 330.000 Euro) kosten wird. Ein Abnehmer wurde zumindest schon gefunden: Ein Hotel in Osaka hat bereits zugeschlagen, auch ein US-Resort hat bereits Interesse bekundet.