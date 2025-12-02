Influencer soll fünf Frauen vergewaltigt haben

Verteidiger: „Hetzjagd“

Seine Verteidigung bezeichnete das Verfahren als „Hetzjagd“. Die Vorwürfe seien jahrealt und beruhten auf widersprüchlichen Aussagen. Außerdem gelte für viele der Fälle noch das alte Sexualstrafrecht. Damals reichte ein „Nein“ allein juristisch oft nicht für eine Verurteilung. Erst seit 2024 gilt ein verschärftes Sexualstrafrecht. Warum die Frauen so lange geschwiegen hätten? Aus Scham und Angst – wie leider so viele Missbrauchsopfer ...