Schwere Vorwürfe
Influencer soll fünf Frauen vergewaltigt haben
Der 30-jährige Influencer „Travis the Creator“ musste sich am Montag vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Ihm werden schwere Sexualdelikte vorgeworfen. Gleich fünf Frauen behaupten, von ihm vergewaltigt oder sexuell genötigt worden zu sein.
Laut Anklage hat die Internetberühmtheit Frauen mit dem Versprechen auf Karrierechancen im Fashion- und Musikbusiness gelockt. Stattdessen sollen die Fotoshootings und Partys mit dem Motto „Don't be shy“ als Falle gedient haben.
Sex ohne Kondom und „Pille danach“
Frauen seien überrumpelt worden, sollten leicht bekleidet posieren, wurden dann ohne Einwilligung und trotz eines eindeutigen Neins sexuell missbraucht — teilweise mehrfach, teils ohne Kondom. Mindestens eine der Frauen holte nach dem Vorfall die „Pille danach“.
Die Staatsanwaltschaft Zürich forderte am Montag eine Haftstrafe von sechs Jahren und im Anschluss einen Landesverweis von zwölf Jahren. Das Urteil wird für Freitag erwartet. Im Jahr 2024 war der 30-Jährige schon einmal wegen Schändung verurteilt worden.
Jede Aussage verweigert
Vor Gericht verweigerte „Travis the Creator“ zunächst jegliche Aussage. Am Ende der Verhandlung soll er unter Tränen abgestritten haben, ein Vergewaltiger zu sein. Zugleich bat er um Entschuldigung — allerdings ohne Schuld einzugestehen: „Es tut mir leid, was die Frauen und ihre Familien hier durchmachen müssen“, zitiert ihn „blick.ch“.
Verteidiger: „Hetzjagd“
Seine Verteidigung bezeichnete das Verfahren als „Hetzjagd“. Die Vorwürfe seien jahrealt und beruhten auf widersprüchlichen Aussagen. Außerdem gelte für viele der Fälle noch das alte Sexualstrafrecht. Damals reichte ein „Nein“ allein juristisch oft nicht für eine Verurteilung. Erst seit 2024 gilt ein verschärftes Sexualstrafrecht. Warum die Frauen so lange geschwiegen hätten? Aus Scham und Angst – wie leider so viele Missbrauchsopfer ...
