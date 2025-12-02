Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drama um Dave Coulier

Erneuter Krebs-Schock für „Full House“-Star!

Society International
02.12.2025 15:54
Dave Coulier, hier mit seinen „Full House“-Kollegen John Stamos und Lori Loughlin, ist hat eine ...
Dave Coulier, hier mit seinen „Full House“-Kollegen John Stamos und Lori Loughlin, ist hat eine erneute Krebs-Diagnose erhalten.(Bild: APA/Jason Kempin/Getty Images for TV Land /AFP )

Neuer Schock für Dave Coulier: Wie der „Full House“-Star jetzt enthüllte, habe er nur wenige Monate, nachdem er ein Non-Hodgkin-Lymphom erfolgreich bekämpft hatte, erneut eine niederschmetternde Diagnose erhalten. Die Ärzte entdeckten bei dem Schauspieler ein P16-Plattenepithelkarzinom am Zungengrund.

0 Kommentare

Das P16-Plattenepithelkarzinom, eine Form von Kopf-Hals-Krebs, sei bei einer Untersuchung im Spital entdeckt worden, erklärte Coulier im Gespräch mit „Today“. „Das hat absolut nichts mit meiner vorherigen Krebserkrankung zu tun“, schilderte der ehemalige „Full House“-Star.

Bei Routineuntersuchung entdeckt
Und weiter: „Im Oktober dieses Jahres ging ich zu einem PET-Scan, einer Routineuntersuchung, und dabei fiel etwas auf. Es stellte sich heraus, dass ich ein P16-Plattenepithelkarzinom am Zungengrund habe. Ich fragte die Ärzte: ,Hängt das vielleicht mit meiner vorherigen Krebserkrankung zusammen? Und sie sagten: ,Es ist völlig unabhängig davon‘.“

Hier können Sie sich das Interview von Dave Coulier mit „Today“ anschauen:

Die Ärzte erklärten Coulier, er müsse 35 Bestrahlungen über sich ergehen lassen. „Am 31. Dezember bin ich fertig“, sagte der 66-Jährige.

„Früherkennung hat mein Leben gerettet“
Moderator Craig Melvin fragte Coulier schließlich, wie seine Chancen stehen, wieder gesund zu werden. „Die Prognose für ein P16-Plattenepithelkarzinom ist sehr gut“, sagte Coulier. „Die Heilungsrate liegt bei über 90 Prozent.“

Coulier aber räumte ein: „Aber was mir wirklich das Leben gerettet hat, Craig, ist die Früherkennung – nicht nur beim ersten, sondern auch beim zweiten Mal. Ich hoffe also, dass Sie regelmäßig zu Ihren Vorsorgeuntersuchungen gehen.“

Lesen Sie auch:
Dave Coulier mit seinen „Full House“-Kollegen John Stamos und Lori Loughlin
„Ich werde stark sein“
„Full House“-Star Dave Coulier an Krebs erkrankt
14.11.2024

Im November 2024 gab Dave Coulier bekannt, dass er an Krebs – ein Non-Hodgkin-Lymphom im Stadium 3 – erkrankt ist. Wie er erklärte, sei er, weil seine Lymphknoten nach einer Infektion der oberen Atemwege angeschwollen waren, zum Arzt gegangen. Bei den Untersuchungen habe sich dann herausgestellt, dass er an Krebs erkrankt sei.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
244.964 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
150.496 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
149.326 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
690 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Society International
„Du musst was essen“
Fans in Sorge um extrem dünne La Toya Jackson
Drama um Dave Coulier
Erneuter Krebs-Schock für „Full House“-Star!
„Wurde immer stiller“
Ehefrau Karina drängte Gottschalk zum Arztbesuch
„Schändlicher Rufmord“
P. Diddy erhebt schwere Vorwürfe gegen Netflix!
Opulente Weihnachten
51 Bäume und Lego-Kunst: Melania schmückt Amtssitz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf