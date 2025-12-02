Erneuter Krebs-Schock für „Full House“-Star!

Bei Routineuntersuchung entdeckt

Und weiter: „Im Oktober dieses Jahres ging ich zu einem PET-Scan, einer Routineuntersuchung, und dabei fiel etwas auf. Es stellte sich heraus, dass ich ein P16-Plattenepithelkarzinom am Zungengrund habe. Ich fragte die Ärzte: ,Hängt das vielleicht mit meiner vorherigen Krebserkrankung zusammen? Und sie sagten: ,Es ist völlig unabhängig davon‘.“