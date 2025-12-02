Erneuter Krebs-Schock für „Full House“-Star!

Neuer Schock für Dave Coulier: Wie der „Full House“-Star jetzt enthüllte, habe er nur wenige Monate, nachdem er ein Non-Hodgkin-Lymphom erfolgreich bekämpft hatte, erneut eine niederschmetternde Diagnose erhalten. Die Ärzte entdeckten bei dem Schauspieler ein P16-Plattenepithelkarzinom am Zungengrund.
Das P16-Plattenepithelkarzinom, eine Form von Kopf-Hals-Krebs, sei bei einer Untersuchung im Spital entdeckt worden, erklärte Coulier im Gespräch mit „Today“. „Das hat absolut nichts mit meiner vorherigen Krebserkrankung zu tun“, schilderte der ehemalige „Full House“-Star.
Bei Routineuntersuchung entdeckt
Und weiter: „Im Oktober dieses Jahres ging ich zu einem PET-Scan, einer Routineuntersuchung, und dabei fiel etwas auf. Es stellte sich heraus, dass ich ein P16-Plattenepithelkarzinom am Zungengrund habe. Ich fragte die Ärzte: ,Hängt das vielleicht mit meiner vorherigen Krebserkrankung zusammen? Und sie sagten: ,Es ist völlig unabhängig davon‘.“
Hier können Sie sich das Interview von Dave Coulier mit „Today“ anschauen:
Die Ärzte erklärten Coulier, er müsse 35 Bestrahlungen über sich ergehen lassen. „Am 31. Dezember bin ich fertig“, sagte der 66-Jährige.
„Früherkennung hat mein Leben gerettet“
Moderator Craig Melvin fragte Coulier schließlich, wie seine Chancen stehen, wieder gesund zu werden. „Die Prognose für ein P16-Plattenepithelkarzinom ist sehr gut“, sagte Coulier. „Die Heilungsrate liegt bei über 90 Prozent.“
Coulier aber räumte ein: „Aber was mir wirklich das Leben gerettet hat, Craig, ist die Früherkennung – nicht nur beim ersten, sondern auch beim zweiten Mal. Ich hoffe also, dass Sie regelmäßig zu Ihren Vorsorgeuntersuchungen gehen.“
Im November 2024 gab Dave Coulier bekannt, dass er an Krebs – ein Non-Hodgkin-Lymphom im Stadium 3 – erkrankt ist. Wie er erklärte, sei er, weil seine Lymphknoten nach einer Infektion der oberen Atemwege angeschwollen waren, zum Arzt gegangen. Bei den Untersuchungen habe sich dann herausgestellt, dass er an Krebs erkrankt sei.
