Sabrina Carpenter lässt für Magazin Hüllen fallen

Fans haben pikante Songs „berühmt gemacht“

Auf den Bildern, die im Magazin erschienen und die Starfotograf David LaChapelle knipste, zeigt sich Carpenter zwar mit mehr Stoff am Körper, aber nicht minder aufregend. So rekelt sie sich etwa in einer Korsage, einem Höschen und Spitzenstrümpfen in einer Blumenwiese, oder kuschelt in einem Spitzen-Outfit mit einem Lämmchen.