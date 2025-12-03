Ärger der FPÖ über Auszug von Steiner hält an

Alte Traumata

Und er weist den freiheitlichen Mandatar in die Schranken: „Tschürtz versucht, alte Traumata durch Ablenkungsmanöver zu verarbeiten – gerade er, der während der rot-blauen Regierung neben Doskozil alles hingenommen hat, darf den Mund in Sachen politische Beliebigkeit nicht zu voll nehmen.“ Jetzt spiele der „gescheiterte Landeshauptmann-Stellvertreter“ die beleidigte Leberwurst, sagt Steiner.

Zusammenarbeit bleibt

Übrigens: Das Verhältnis zur ÖVP sieht Tschürtz durch die Steiner-Aktion nicht getrübt. Auch für ÖVP-Klubchef Bernd Strobl hat sich an der Zusammenarbeit nichts geändert.