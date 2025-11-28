ÖVP-Mandatar ließ die Parteikollegen stehen

Abgang noch vor Abstimmung

Zudem zeigte sich die Opposition nicht ganz geschlossen: Der ÖVP-Abgeordnete Thomas Steiner verließ noch vor dem Votum den Saal. Das sorgte im Nachhinein für Schelte von den Blauen: „Alle in der ÖVP haben Rückgrat gezeigt, nur Thomas Steiner nicht. Was sich heute im Landtag abgespielt hat, war ein Bruch zwischen Thomas Steiner und der eigenen ÖVP-Parteibasis“, meinte FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig irritiert, lobte allerdings gleichzeitig Strobl als „Fels in der Brandung“.