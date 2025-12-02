„Europa funktioniert nur in der ganzen Vielfalt“

Erst vor zwei Wochen war, wie berichtet, Landesrat Heinrich Dorner in Vertretung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in Brüssel zu einem zweitägigen Arbeitsbesuch mit Gesprächen über die Regionalpolitik. Konkret ging es bereits um den nächsten Finanzrahmen von 2028 bis 2034. Angesichts der Marschrichtung, welche die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen eingeschlagen hatte, sahen Skeptiker die Effektivität der Zuschüsse für die Regionen in Gefahr.