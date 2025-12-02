Starker erster Advent in den Einkaufszentren

Höherer Goldpreis lässt Schmucknachfrage steigen

So sieht dies auch Heidelinde Zinser, Centerchefin der ShoppingCity Seiersberg. Neben Technik, Bekleidung, Schuhe und Deko war Schmuck gefragt. „Der Anstieg des Goldpreises hebt derzeit die Kauflaune – Goldschmuck wird sowohl als Geschenk als auch als Wertanlage verstärkt nachgefragt“, erklärt Zinser. Im Designer Outlet in Parndorf haben ebenfalls schon viele für Weihnachten oder sich selbst eingekauft, freut sich Manager Mario Schwann.