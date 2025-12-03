Krebshilfe: Eine Million Pixel für die gute Sache

Gemeinsam etwas bewegen

Herzstück ist eine digitale Fläche („Canva“) mit 1.000.000 Pixeln. Ein Pixel ist einen Cent wert – mit dem Spendenziel von 10.000 Euro. „Unternehmen und Private können Pixel erwerben und auf der freien Fläche ihr Logo, ein Icon, ein Bild oder eine persönliche Botschaft platzieren“, spornen die Schüler zum Mitmachen an. So soll Schritt für Schritt eine digitale Unterstützer-Galerie entstehen, die eine Botschaft klar aufzeigt: „Gemeinsam können wir etwas bewegen!“