Krebshilfe: Eine Million Pixel für die gute Sache

Burgenland
03.12.2025 10:52
Das kreative Schulprojekt „Million-Against-Cancer.at“ der HAK ist freigeschaltet – die ...
Die HAK Stegersbach startet eine innovative Online-Spendenaktion für Krebshilfe. 

Mit Köpfchen gehen die Schüler der HAK Stegersbach vor, um Patienten zu unterstützen, die Hilfe dringend nötig haben. Gemeinsam mit der Krebshilfe Burgenland fiel am Dienstag der Startschuss für das Projekt „Million-Against-Cancer.at“. „Entwickelt im Unterricht einer Übungsfirma, verbindet die Initiative digitale Kreativität mit sozialem Engagement. Damit wird ein sichtbares Zeichen im Kampf gegen Krebs gesetzt“, erklärt Projektleiter Mario Zartl.

Gemeinsam etwas bewegen
Herzstück ist eine digitale Fläche („Canva“) mit 1.000.000 Pixeln. Ein Pixel ist einen Cent wert – mit dem Spendenziel von 10.000 Euro. „Unternehmen und Private können Pixel erwerben und auf der freien Fläche ihr Logo, ein Icon, ein Bild oder eine persönliche Botschaft platzieren“, spornen die Schüler zum Mitmachen an. So soll Schritt für Schritt eine digitale Unterstützer-Galerie entstehen, die eine Botschaft klar aufzeigt: „Gemeinsam können wir etwas bewegen!“

Betroffene unterstützen
„Das von unseren Schülern entwickelte Projekt begeistert nicht nur technisch. Das voll funktionsfähige Spendentool verbindet moderne Webgestaltung, Marketingwissen und soziale Verantwortung“, lobt Direktor Chris Wagner. „Million-Against-Cancer.at“ zeige eindrucksvoll, wie die Jugend mit ihrer Kreativität einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung von Betroffenen leistet, betont Andrea Konrath, Geschäftsführerin der Krebshilfe. Der gemeinnützige Verein wird zu 90 Prozent durch Spenden finanziert.

Burgenland
