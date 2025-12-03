Die Mimin hat schon jemand „in flagranti“ erwischt

Ein Unruhestifter im Balance-Urlaub

Die anderen Frauen sind über den ungebetenen Gast wenig erfreut. Aber weil Neugierde bekanntlich stärker ist, drücken sie ein Auge zu. Als den Turteltauben jedoch kein eigener Bungalow zur Verfügung steht und der Lover im gemeinsamen Quartier untergebracht werden soll, droht die Stimmung zu kippen. Denn der gute Mann bringt die Einheit ins Wanken und verursacht mit seinen Heimlichkeiten Chaos pur. Schließlich ist er nicht nur der Geliebte, sondern auch der Gemahl von einer der beiden anderen Frauen.