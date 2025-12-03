Tauschbörse entlastet Familien vor dem Skikurs

Aktion soll im nächsten Jahr wiederholt werden

Für jene Schüler, die selbst nichts zum Tauschen dabeihatten, bestand die Möglichkeit, benötigte Kleidung gegen eine freiwillige Spende mitzunehmen. „Für uns als Volkshilfe ist entscheidend, dass jedes Kind – unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern – bestens ausgestattet am Skikurs teilnehmen kann. Die Tauschbörse zeigt, wie sehr gemeinschaftliche Unterstützung wirkt. Ein besonderer Dank gilt unserer Schatzgrube, die das Skigewand bereitgestellt hat“, erklärte Verena Dunst, Präsidentin der Volkshilfe Burgenland.