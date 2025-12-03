Tauschbörse entlastet Familien vor dem Skikurs

Gemeinsam sorgten Volkshilfe und NMS Güssing dafür, dass jedes Kind passende Kleidung für den Skikurs bekommt.
Um alle Schüler der NMS Güssing bestmöglich für den bevorstehenden Skikurs auszustatten und gleichzeitig Familien finanziell zu entlasten, organisierten die Volkshilfe Burgenland und die Schule erstmals eine gemeinsame Skigewand-Tauschbörse. Vor Ort konnten die Kinder Skigewand mitbringen, das ihnen nicht mehr passte, und es direkt tauschen. Zusätzlich stellte die „Schatzgrube“ der Volkshilfe Burgenland zahlreiche gut erhaltene Skijacken, Skihosen und einige Skischuhe zur Verfügung.
Aktion soll im nächsten Jahr wiederholt werden
Für jene Schüler, die selbst nichts zum Tauschen dabeihatten, bestand die Möglichkeit, benötigte Kleidung gegen eine freiwillige Spende mitzunehmen. „Für uns als Volkshilfe ist entscheidend, dass jedes Kind – unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern – bestens ausgestattet am Skikurs teilnehmen kann. Die Tauschbörse zeigt, wie sehr gemeinschaftliche Unterstützung wirkt. Ein besonderer Dank gilt unserer Schatzgrube, die das Skigewand bereitgestellt hat“, erklärte Verena Dunst, Präsidentin der Volkshilfe Burgenland.
Auch die NMS Güssing zeigt sich zufrieden mit dem Ablauf der Aktion. Direktorin Martina Farkas betont: „Der Skikurs ist für unsere Schüler ein großes Erlebnis. Dank der Kooperation mit der Volkshilfe können wir sicherstellen, dass alle Kinder gut und warm eingekleidet teilnehmen können. Wir freuen uns darauf, die Aktion im nächsten Jahr zu wiederholen.“
Die Volkshilfe Burgenland und die NMS Güssing planen, ähnliche Initiativen künftig weiterzuführen, um Familien nachhaltig zu unterstützen und soziale Teilhabe für alle Schüler sicherzustellen.
