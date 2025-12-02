Hanke: „Hier werde ich Lobbying betreiben“

Hanke setzt auf Europas Stärke und die heimische Innovationskraft. Mit klarer Botschaft: „Wenn wir als Europäer so stark sind, dass man an unseren Produkten nicht vorbeikommt und wenn man wirklich auf die Wettbewerbsfähigkeit pocht, dann werden wir uns mit den Qualitäten auch durchsetzen.“ Der Minister denkt auch über die heimische Bahn hinaus. Bald geht es für ihn nach Brüssel, um dort die österreichischen Pläne für die Bahnindustrie zu präsentieren.