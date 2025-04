Milliardendeal perfekt: Prada kauft Versace

Der Abschluss des Deals wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 erwartet und unterliegt einigen Bedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Prada hatte für die Übernahme ein langfristiges Darlehen in Höhe von einer Milliarde Euro aufgenommen, wie der Konzern mitteilte. „Wir wollen Versaces Erbe fortführen, seine kühne und zeitlose Ästhetik feiern und neu interpretieren“, sagte Prada-Chef Patrizio Bertelli am Donnerstag.