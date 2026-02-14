200.000 Euro sind weg: „Er war höchst manipulativ“

Wie ging der 44-Jährige mutmaßlich vor? „Ich habe gesehen, wie sich die Kurse bewegen. Es war wie im Ntv oder Bloomberg“, erzählt R. Nachdem er sein Vertrauen gewonnen hatte, überzeugte der Verdächtige den Steirer, eine gemeinsame Firma in Dubai aufzubauen, um in Immobilien zu investieren. Dafür wollte er sein Geld gewinnbringend veranlagen. „Er hat alles vorgelegt und unterschrieben: Kreditverträge, Absichtserklärungen, Kontoauszüge.“ 200.000 Euro überwies Franz R. dem Verdächtigen – die Grundlage seiner Existenz und jener seiner Familie.