Slapstick-Eigentor: Pentz erlebt bitteren Abend

Tabellenvorletzter drehte Spiel gegen Bröndby

Kurz vor der Pause wurde es für Pentz noch bitterer. Bei einem Eckball kam er aus dem Tor, wollte den Ball wegfausten, verfehlte diesen jedoch und der Ball sprang Oscar Buch buchstäblich an den Hinterkopf – 1:2. Fredericia drehte das Spiel und Bröndby wirkte geschockt. Am Ende verlor Bröndby mit einem 1:3 den Anschluss an die Tabellenspitze – der Rückstand auf Aarhus GF beträgt bereits sechs Punkte.