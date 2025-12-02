Slapstick-Eigentor: Pentz erlebt bitteren Abend

Beim 1:3 von Bröndby IF gegen den Tabellenvorletzten FC Fredericia in der dänischen Liga erlebte ÖFB-Teamgoalie Patrick Pentz einen rabenschwarzen Abend, inklusive eines Slapstick-Eigentors.
Bröndby startete eigentlich vielversprechend: Der erst 17-jährige Jacob Ambaek brachte den dänischen Spitzenklub in Minute 13 in Führung. Doch zehn Minuten später folgte der erste Rückschlag. Oscar Buch knallte den Ball an die Latte, von dort prallte die Kugel unglücklich an den Rücken von Pentz – und ins eigene Tor. Der Treffer wurde offiziell als Eigentor des 28-Jährigen gewertet.
Tabellenvorletzter drehte Spiel gegen Bröndby
Kurz vor der Pause wurde es für Pentz noch bitterer. Bei einem Eckball kam er aus dem Tor, wollte den Ball wegfausten, verfehlte diesen jedoch und der Ball sprang Oscar Buch buchstäblich an den Hinterkopf – 1:2. Fredericia drehte das Spiel und Bröndby wirkte geschockt. Am Ende verlor Bröndby mit einem 1:3 den Anschluss an die Tabellenspitze – der Rückstand auf Aarhus GF beträgt bereits sechs Punkte.
Gregoritsch weiter nur „Joker“
Auch zu erwähnen: Für Österreichs WM-Quali-Held Michael Gregoritsch reicht es unter Bröndby-Trainer Steven Cooper weiterhin nur für Kurzeinsätze. Eigengewächs Noah Nartey (20) und Youngster Ambaek werden bevorzugt.
Bleibt abzuwarten, ob Gregoritsch nach seinem Wechsel im Sommer von Freiburg erneut über einen Transfer nachdenkt. Vor allem mit Blick auf die Heim-WM 2026 und die dringend benötigte Spielpraxis.
