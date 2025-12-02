Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Tierrettung

Eine Katze blieb im tiefen Schnee am Berg zurück

Salzburg
02.12.2025 08:00

Zwei herrenlose Kater hat die Pfotenhilfe Lochen vergangenen Samstag vom Wieserhörndl in Krispl-Gaißau in Salzburg gerettet. Nach der aufopfernden Bergeaktion haben sich jedoch „Krone“-Leser gemeldet. Sie wissen, dass es im verlassenen Skigebiet noch zumindest eine weitere wilde Katze gibt.

0 Kommentare

Mit einer Katzenrettung aus der winterlichen Gaißau sorgte am Samstag die Pfotenhilfe Lochen für Schlagzeilen. Die „Krone“ hat berichtet. Die Tierretter rückten aus, um zwei herrenlose Kater aus dem Umfeld von Spielbergalm und Wieserhörndl mühsam ins Tal zu bringen. Skitourengeher hatten die Samtpfoten zuvor ausfindig gemacht.

Jetzt haben sich besorgte Leser gemeldet, die von einer weiteren Katze am Berg berichten. Es dürfte sich um die Mutter der beiden Kater handeln.

Mitte November ließen sich die Katzen zu dritt ablichten. Eine getigerte Samtpfote (li.) blieb ...
Mitte November ließen sich die Katzen zu dritt ablichten. Eine getigerte Samtpfote (li.) blieb weiterhin am Berg.(Bild: zVg)
Zwei Kater sind im Tal, eine Katze aber dürfte noch am Berg herumstreunen.
Zwei Kater sind im Tal, eine Katze aber dürfte noch am Berg herumstreunen.(Bild: Krone KREATIV/Pfotenhilfe Lochen, zVg)

„Ich habe bis vor dem Wintereinbruch immer wieder die drei scheuen Katzen gefüttert“, sagt ein Herr aus dem Flachgau. Die Tiere hätten sich zuvor auf dem gesamten Almgebiet frei bewegt und Unterschlupf gefunden. Auf verschiedenen Hütten hätten die herrenlosen Katzen immer wieder Futter bekommen.

Die beiden geretteten Kater sind wohlauf und werden von der Pfotenhilfe aufgepäppelt.
Die beiden geretteten Kater sind wohlauf und werden von der Pfotenhilfe aufgepäppelt.(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

 Die Wirtsleute der Spielbergalm erhielten indes Anfeindungen, dass sie die Tiere angeblich zurückgelassen hätten. Gegen diese Vorwürfe verwehren sich die Wirte der geschlossenen Alm aber. Um die Hütte gäbe es immer wieder wilde Katzen. Dass man die ab und an füttere, sei normal.

Lesen Sie auch:
Die Katzen streiften in Aufstiegsspuren der Wintersportler in Richtung Wieserhörndl herum.
Rettung geglückt
Skitourengeher entdeckten am Berg verwaiste Katzen
30.11.2025
Krone Plus Logo
30 Zentimeter Schnee
So wird tote Kuh von verschneiter Alm gebracht
28.11.2025
Krone Plus Logo
Wo Lifte still stehen
Mit der Pistenraupe zum Skispaß am Anzenberg
01.12.2025

Bei der Pfotenhilfe kümmert man sich einstweilen um die beiden geretteten Kater. Die weitere Vorgehensweise wolle man beraten. Es sei noch zu klären, ob das dritte Tier nicht doch jemandem gehöre.

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Der Gründungskongress der neuen Parteijugend wurde von Protesten begleitet. Prominent auf ...
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
253.653 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
163.939 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
148.613 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf