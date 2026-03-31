„Chukwuemeka hab ich schon ein paar Mal geübt“

Das Länderspiel gegen Südkorea ist Nummer 122 auf der Liste von Stadionsprecher Andy Marek. Seit 1993 greift er für den ÖFB zum Mikro, verpasste dabei nur ein einziges Heimspiel. Und das völlig freiwillig ...
„Aber du musst neutral sein, traust du dir das zu?“ Die Frage kam damals nicht unbegründet. Im Frühjahr 1993 fragte der ÖFB bei Andy Marek, damals schon die Stimme Hütteldorfs, an, ob er das Cup-Finale zwischen Rapid und Wacker Innsbruck im Happel Stadion moderieren könnte. Er wollte und bestand.
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