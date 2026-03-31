„Chukwuemeka hab ich schon ein paar Mal geübt“

„Aber du musst neutral sein, traust du dir das zu?“ Die Frage kam damals nicht unbegründet. Im Frühjahr 1993 fragte der ÖFB bei Andy Marek, damals schon die Stimme Hütteldorfs, an, ob er das Cup-Finale zwischen Rapid und Wacker Innsbruck im Happel Stadion moderieren könnte. Er wollte und bestand.