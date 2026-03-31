Bontus am Comeback-Tag dreimal auf dem Podest

„War ein geiler Tag“

Auch in den anderen Klassen wird am Mittwoch die Qualifikation abgeschlossen. Im Nacra 17 fuhren Lukas Haberl und Clara Stamminger zwei dritte Plätze und einen vierten Rang ein und verbesserten sich dadurch vom 14. auf den achten Platz. „Es war ein geiler Tag. Wir haben einen guten Speed gehabt, wir haben gute Entscheidungen getroffen“, berichtete Steuermann Haberl. Laura Farese/Matthäus Zöchling rangieren auf Position zehn, sahen den Tag aber als durchwachsen an. Es gelte nun, noch einmal Momentum für die Goldflotte aufzubauen, sagte Steuerfrau Farese.