Schlaganfall! Goalie-Held von der WM 1994 ist tot

Nachdem er bei der Europameisterschaft 1996 noch Stammtorhüter der in der Vorrunde gescheiterten Bulgaren gewesen war, ließ er seine Teamkarriere langsam ausklingen – bei der Weltmeisterschaft 1998 stand er zwar noch im Kader Bulgariens, zum Einsatz kam er aber nicht mehr. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere startete Mihaylov eine Funktionärslaufbahn, die ihn bis an die Spitze des Fußball-Verbands von Bulgarien brachte. Erst im November 2023 war er nach Kritik an der jahrelangen Erfolglosigkeit des Nationalteams als Verbandsboss zurückgetreten.