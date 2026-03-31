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102 Länderspiele

Schlaganfall! Goalie-Held von der WM 1994 ist tot

Fußball International
31.03.2026 20:26
Borislav Mihaylov
Borislav Mihaylov(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Wenige Monate vor dem Start der Weltmeisterschaft 2026 betrauert die Fußball-Welt den Tod einer legendären Goalie-Persönlichkeit der Weltmeisterschaft von 1994: Mit Borislav Mihaylov ist der Kapitän des damals sensationell auf Platz 4 gekommenen Teams von Bulgarien gestorben!

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Der Goalie-Held der Bulgaren hatte im vergangenen November einen schweren Schlaganfall erlitten und befand sich seither durchgehend in mehr oder weniger kritischem Zustand. Trotz intensiver Betreuung durch medizinisches Personal und Familie blieb eine stabile und dauerhafte Erholung aus – heute am Morgen verstarb Mihaylov in einem Spital in Sofia nur wenige Wochen nach seinem 63. Geburtstag …

Mihaylov bestritt 102 Länderspiele für Bulgarien, wobei er für sein Nationalteam sowohl bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 als auch bei jener 1994 im Einsatz war. Während in Mexiko 1986 nach zwei Remis und einer Niederlage im Achtelfinale gegen den Gastgeber das Aus kam, entwickelte sich die Endrunde 1994 zu einer märchenhaften Erfolgsgeschichte.

Erst im WM-Halbfinale kam das Aus
Nach einem 0:3-Fehlstart gegen Nigeria überraschten die von ihrem Kapitän Mihaylov angeführten Bulgaren in den weiteren Gruppenspielen gegen Griechenland (4:0) und Vizeweltmeister Argentinien (2:0) sowie im Anschluss im Achtelfinal-Elferschießen gegen Mexiko (Bulgariens Goalie hielt zwei mexikanische Versuche) und Deutschland (2:1). Erst im Halbfinale kam gegen den späteren Vizeweltmeister Italien das Aus (1:2) …

Nachdem er bei der Europameisterschaft 1996 noch Stammtorhüter der in der Vorrunde gescheiterten Bulgaren gewesen war, ließ er seine Teamkarriere langsam ausklingen – bei der Weltmeisterschaft 1998 stand er zwar noch im Kader Bulgariens, zum Einsatz kam er aber nicht mehr. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere startete Mihaylov eine Funktionärslaufbahn, die ihn bis an die Spitze des Fußball-Verbands von Bulgarien brachte. Erst im November 2023 war er nach Kritik an der jahrelangen Erfolglosigkeit des Nationalteams als Verbandsboss zurückgetreten.

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