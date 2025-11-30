Nächtlicher Unfall: Fußgängerin von Auto erfasst

20-Jährige wurde ins Klinikum gebracht

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Kärnten überquerte eine ebenfalls 20-Jährige kurz vor dem Bahnhof Faak am See zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn – der Lenker erfasste die Fußgängerin. Die junge Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Rettungskräfte und ein Notarzt leisteten erste medizinische Versorgung und brachten die Verletzte anschließend ins Klinikum Klagenfurt.