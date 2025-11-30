Nächtlicher Unfall: Fußgängerin von Auto erfasst

Am späten Samstagabend kam es auf der Seeufer Landesstraße von Faak am See in Kärnten zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Fußgängerin verletzt wurde.
Um 23.20 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer von Faak am See in Richtung Egg am See unterwegs, als es kurz vor dem Bahnhof Faak am See zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam.
20-Jährige wurde ins Klinikum gebracht
Nach Angaben der Landespolizeidirektion Kärnten überquerte eine ebenfalls 20-Jährige kurz vor dem Bahnhof Faak am See zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn – der Lenker erfasste die Fußgängerin. Die junge Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Rettungskräfte und ein Notarzt leisteten erste medizinische Versorgung und brachten die Verletzte anschließend ins Klinikum Klagenfurt.
Das Unfallfahrzeug wurde schwer beschädigt und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Neben Rettungsdienst und Polizei stand auch die Freiwillige Feuerwehr Faak am See im Einsatz.
