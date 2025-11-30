Vorteilswelt
Notarzt im Einsatz

Nächtlicher Unfall: Fußgängerin von Auto erfasst

Kärnten
30.11.2025 08:20
Der Notarzt sowie der Rettungsdienst waren rasch vor Ort und versorgten die Verletzte ...
Der Notarzt sowie der Rettungsdienst waren rasch vor Ort und versorgten die Verletzte erstmedizinisch.(Bild: Christian Jauschowetz)

Am späten Samstagabend kam es auf der Seeufer Landesstraße von Faak am See in Kärnten zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Fußgängerin verletzt wurde.

Um 23.20 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer von Faak am See in Richtung Egg am See unterwegs, als es kurz vor dem Bahnhof Faak am See zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam.

20-Jährige wurde ins Klinikum gebracht
Nach Angaben der Landespolizeidirektion Kärnten überquerte eine ebenfalls 20-Jährige kurz vor dem Bahnhof Faak am See zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn – der Lenker erfasste die Fußgängerin. Die junge Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Rettungskräfte und ein Notarzt leisteten erste medizinische Versorgung und brachten die Verletzte anschließend ins Klinikum Klagenfurt.

Das Unfallfahrzeug wurde schwer beschädigt und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Neben Rettungsdienst und Polizei stand auch die Freiwillige Feuerwehr Faak am See im Einsatz.

Kärntner Krone
Kärntner Krone
Kärnten
UnfallVerkehrsunfallAuto
Folgen Sie uns auf