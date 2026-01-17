Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorfall in Osttirol

Pyrotechnik löste Brand unterhalb Gondelbahn aus

Tirol
17.01.2026 18:30
Böller waren offenbar der Auslöser für den Brand.
Böller waren offenbar der Auslöser für den Brand.(Bild: Sabine Katzenberger)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Silvester ist vorbei, doch unvorsichtiger Umgang mit Böllern & Co. bleibt weiterhin gefährlich. Das zeigte sich am Samstag im Skigebiet Hochpustertal in Osttirol, wo es zu einem Flurbrand kam. Jetzt ermittelt die Polizei.

0 Kommentare

Am Samstag um 11.40 Uhr kam es in Sillian, etwa 150 Meter nordwestlich der Talstation der Hochpustertaler Bergbahnen, zum Brand. Konkret loderten Flammen direkt unterhalb der Gondeltrasse auf einer trockenen Wiese.

Polizei und Passanten löschten
Der sich rasch ausbreitende Brand konnte durch Polizeibeamte sowie durch Passanten, die ebenfalls herbei eilten, mittels Austretens der Flammen und durch den Einsatz von zwei Handfeuerlöschern gelöscht werden.

Dadurch konnte der Flurbrand auf eine Ausdehnung von etwa fünf Quadratmeter begrenzt werden. Die alarmierte Feuerwehr Sillian führte die finalen Löscharbeiten vor Ort durch.

Kracher vermutlich aus Gondel geworfen
An der Brandort konnten pyrotechnische Gegenstände aufgefunden werden. Da sich der betroffene Bereich unterhalb der Gondeltrasse der Hochpustertaler Bergbahnen befindet, ist anzunehmen, dass der Brand durch diese Kracher, die aus der Gondel geworfenen worden waren, ausgelöst wurde.

Derzeit gibt es keine Hinweise auf die Täterschaft. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Sillian unter Tel. 059133/7238 erbeten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
189.922 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Podcast
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
144.183 mal gelesen
Außenpolitik
Soldaten für Grönland: Deutschland zieht nach!
138.563 mal gelesen
Ein dänisches Kriegsschiff vor Grönlands Küste
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf