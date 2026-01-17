Pyrotechnik löste Brand unterhalb Gondelbahn aus

Kracher vermutlich aus Gondel geworfen

An der Brandort konnten pyrotechnische Gegenstände aufgefunden werden. Da sich der betroffene Bereich unterhalb der Gondeltrasse der Hochpustertaler Bergbahnen befindet, ist anzunehmen, dass der Brand durch diese Kracher, die aus der Gondel geworfenen worden waren, ausgelöst wurde.