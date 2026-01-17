Pyrotechnik löste Brand unterhalb Gondelbahn aus

Silvester ist vorbei, doch unvorsichtiger Umgang mit Böllern & Co. bleibt weiterhin gefährlich. Das zeigte sich am Samstag im Skigebiet Hochpustertal in Osttirol, wo es zu einem Flurbrand kam. Jetzt ermittelt die Polizei.
Am Samstag um 11.40 Uhr kam es in Sillian, etwa 150 Meter nordwestlich der Talstation der Hochpustertaler Bergbahnen, zum Brand. Konkret loderten Flammen direkt unterhalb der Gondeltrasse auf einer trockenen Wiese.
Polizei und Passanten löschten
Der sich rasch ausbreitende Brand konnte durch Polizeibeamte sowie durch Passanten, die ebenfalls herbei eilten, mittels Austretens der Flammen und durch den Einsatz von zwei Handfeuerlöschern gelöscht werden.
Dadurch konnte der Flurbrand auf eine Ausdehnung von etwa fünf Quadratmeter begrenzt werden. Die alarmierte Feuerwehr Sillian führte die finalen Löscharbeiten vor Ort durch.
Kracher vermutlich aus Gondel geworfen
An der Brandort konnten pyrotechnische Gegenstände aufgefunden werden. Da sich der betroffene Bereich unterhalb der Gondeltrasse der Hochpustertaler Bergbahnen befindet, ist anzunehmen, dass der Brand durch diese Kracher, die aus der Gondel geworfenen worden waren, ausgelöst wurde.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf die Täterschaft. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Sillian unter Tel. 059133/7238 erbeten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.