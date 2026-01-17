Renate Götschl siegte einst mit doppeltem Bruch

Bei der Weltcup-Abfahrt am Samstag kehrte Ski-Legende Renate Götschl mit Tarvis an einen Triumph-Ort zurück. Denn 2007 hatte sie im Skigebiet an der Grenze zu Kärnten den Super-G gewonnen und mit Platz zwei in der Abfahrt auch diese Disziplinen-Kugel gesichert. Mit einem doppelten Bruch des Schienbeinkopfes, wie sie jetzt zugibt. Für die ÖSV-Damen hat die 50-Jährige einen Tipp: „Den Kopf ausschalten!“