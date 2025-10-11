Tote bei Schüssen nach Football-Spiel in den USA!

Bei Schüssen nach einem Football-Spiel an einer Highschool im US-Staat Mississippi sind mehrere Menschen ums Leben gekommen!
Es habe vier Tote und zwölf weitere Verletzte gegeben, sagte der Bürgermeister der Kleinstadt Leland, John Lee, dem Sender CBS News, dem „Guardian“ und der BBC. Viele Details zur Tat in der Nacht auf Samstag sind noch unklar.
Der lokale Sender WAPT16 vom Senderverbund ABC berief sich auf einen Senator des US-Staats, der von vier Toten und 20 Verletzten sprach. Ein lokaler Nachrichtenblog bekam aus Kreisen offizieller Vertreter der Stadt eine Zahl von sechs Toten genannt. Offiziell bestätigte die Polizei noch keine Opferzahl …
Schüsse im Umfeld eines Football-Spiels
Die Schüsse sollen sich im Umfeld eines Football-Spiels ereignet haben, laut dem Bürgermeister aber auf der Hauptstraße der Kleinstadt mit rund 3900 Einwohnern.
Die Webseite der Oberstufenschule in Leland hatte ein Spiel gegen ein Team aus der rund eineinhalb Stunden entfernten Stadt Charleston in Mississippi angekündigt. Der Sender WLBT3 berichtete von weiteren Schüssen bei einem Football-Spiel in der Nachbarstadt Rolling Fork. Diese Berichte wurden zunächst nicht bestätigt.
