Tony Awards erstmals „ohne Drehbuch“ verliehen

„Well, well, well ... welcome to the 76th Annual Tony Awards“: Mit diesen Worten begrüßte US-Schauspielerin Ariana DeBose am Sonntagabend (Ortszeit) ihr Publikum im New Yorker United Palace und kam dann schnell zum Punkt. „Wir haben kein Drehbuch, Leute - ich bin live und ohne Drehbuch!“ Die TV-Übertragung des wichtigsten Musical- und Theaterpreises der USA war zuvor auf der Kippe gestanden, weil die Autoren-Gewerkschaft „Writers Guild of America“ derzeit streikt.