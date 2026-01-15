Blutiges Schlachten bedroht Könige der Meere

Fischer zwischen Existenz und Verantwortung

Haie lassen sich nicht gegen die Fischerei schützen, sondern nur gemeinsam mit ihr. Küstengemeinden sind wirtschaftlich auf den Fang angewiesen. Wer sie ignoriert, verliert die Unterstützung. Erfolgreicher Schutz braucht Dialog, Anreize und moderne Fangmethoden, die Beifang reduzieren. Doch ohne finanzielle Unterstützung bleiben diese Techniken unerreichbar. Belanyecz ergänzt: „Die Fischer wollen nicht töten – sie müssen überleben. Wir müssen ihnen Werkzeuge geben, damit beide gewinnen: Mensch und Hai.“