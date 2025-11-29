Ein legendärer Truck auf Kärnten-Tour

Ikonischer Coca Cola-Truck hält heuer beim Südpark und in Villach und bringt Weihnachtsstimmung, denn der Lastwagen ist voll mit Geschenken. Das und vieles mehr erwartet die Menschen.
Der legendäre Weihnachtstruck von Coca Cola geht wieder auf Tour. Bei seinen Stopps sorgt er für Festtagsstimmung, Nostalgie und leuchtende Kinderaugen. Am 4. Dezember macht er in Klagenfurt beim Einkaufscenter Südpark Station, am 5. Dezember gastiert er in Villach beim Hofer am Ackerweg. „Bei uns ist er schon zum achten Mal zu Gast“, sagt Südpark-Manager Heinz Achatz. Insgesamt besucht der Truck heuer in Österreich 24 Stationen. Und er bringt einen ganzen Lastwagen voller Geschenke mit.
Woher kommt der Truck?
Dieser ikonische Coca Cola-Weihnachtstruck stammt aus dem TV-Weihnachtsspot von 1995, in dem leuchtend rote Trucks durch verschneite Landschaften fahren und mit ihren Lichtern Weihnachtsstimmung verbreiten. Begleitet wurde der Spot mit der bekannten Liedzeile „Holidays are coming“. Mittlerweile ertönt beim Einfahren des Trucks Melanie Thorntons Hit „Wonderful Dream“. Wie jedes Jahr darf auch der Weihnachtsmann nicht fehlen, der aus dem Truck steigt und bei den großen und kleinen Besuchern des Lastwagens für strahlende Augen in der Vorweihnachtszeit sorgt.
