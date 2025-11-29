Ein legendärer Truck auf Kärnten-Tour

Der legendäre Weihnachtstruck von Coca Cola geht wieder auf Tour. Bei seinen Stopps sorgt er für Festtagsstimmung, Nostalgie und leuchtende Kinderaugen. Am 4. Dezember macht er in Klagenfurt beim Einkaufscenter Südpark Station, am 5. Dezember gastiert er in Villach beim Hofer am Ackerweg. „Bei uns ist er schon zum achten Mal zu Gast“, sagt Südpark-Manager Heinz Achatz. Insgesamt besucht der Truck heuer in Österreich 24 Stationen. Und er bringt einen ganzen Lastwagen voller Geschenke mit.