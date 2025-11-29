Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Coca Cola“ kommt

Ein legendärer Truck auf Kärnten-Tour

Kärnten
29.11.2025 22:02
Der Weihnachts-Truck von Coca Cola geht wieder auf Tournee, er bringt Santa Claus auch nach ...
Der Weihnachts-Truck von Coca Cola geht wieder auf Tournee, er bringt Santa Claus auch nach Klagenfurt und Villach.(Bild: Coca Cola Organisation)

Ikonischer Coca Cola-Truck hält heuer beim Südpark und in Villach und bringt Weihnachtsstimmung, denn der Lastwagen ist voll mit Geschenken. Das und vieles mehr erwartet die Menschen.

0 Kommentare

Der legendäre Weihnachtstruck von Coca Cola geht wieder auf Tour. Bei seinen Stopps sorgt er für Festtagsstimmung, Nostalgie und leuchtende Kinderaugen. Am 4. Dezember macht er in Klagenfurt beim Einkaufscenter Südpark Station, am 5. Dezember gastiert er in Villach beim Hofer am Ackerweg. „Bei uns ist er schon zum achten Mal zu Gast“, sagt Südpark-Manager Heinz Achatz. Insgesamt besucht der Truck heuer in Österreich 24 Stationen. Und er bringt einen ganzen Lastwagen voller Geschenke mit.

Woher kommt der Truck?
Dieser ikonische Coca Cola-Weihnachtstruck stammt aus dem TV-Weihnachtsspot von 1995, in dem leuchtend rote Trucks durch verschneite Landschaften fahren und mit ihren Lichtern Weihnachtsstimmung verbreiten. Begleitet wurde der Spot mit der bekannten Liedzeile „Holidays are coming“. Mittlerweile ertönt beim Einfahren des Trucks Melanie Thorntons Hit „Wonderful Dream“. Wie jedes Jahr darf auch der Weihnachtsmann nicht fehlen, der aus dem Truck steigt und bei den großen und kleinen Besuchern des Lastwagens für strahlende Augen in der Vorweihnachtszeit sorgt.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
206.376 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
188.077 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
109.928 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
650 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Kärnten
„Coca Cola“ kommt
Ein legendärer Truck auf Kärnten-Tour
Krone Plus Logo
„Ich funktioniere nur“
In schwerer Zeit führt Marco den VSV ins Derby
Die Stimmen zum Spiel:
„Das tut sehr weh“: Große Enttäuschung beim WAC
Besondere Idee
Bewegung statt Naschereien im Adventkalender
Mutandwa trifft
Last-Minute-Tor beschert Ried Sieg gegen den WAC!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf