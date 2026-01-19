Matt Damon ärgert sich über Machart von Filmen

Mit seinem Film „The Rip“ steht Matt Damon gerade an der Spitze der Netflix-Charts. Doch er hat selbst etwas an dem Film auszusetzen. Das Problem seien Zuschauer, die ständig an ihren Handys hängen würden.
Mit seinem Cop-Thriller „The Rip“ erobern Matt Damon und Ben Affleck gerade die Netflix-Charts. In dem Podcast „The Joe Rogan Experience“ zeigte sich der Schauspieler und Drehbuchautor jedoch verärgert darüber, wie Filme heutzutage gemacht werden.
Großer Knall in den ersten Minuten
Anders als früher verlange Netflix heute, dass in den ersten Minuten des Films bereits ein großer Knall komme, so Damon. Zudem sollen die Actionszenen an den Anfang der Laufzeit geschoben werden. Früher fanden diese eher am Ende eines Films statt, so der Filmstar. Matt Damon sieht den Grund dafür in der begrenzten Aufmerksamkeit der Zuschauer: „Die Leute sind ständig an ihren Handys, während sie zuschauen.“
„Handlung soll sich drei- bis viermal wiederholen“
Außerdem solle sich die Handlung des Films „drei- bis viermal im Dialog“ wiederholen, so der Star. Dadurch sollen auch durch das Handy abgelenkte Zuschauer der Geschichte einfach folgen können, wie „Variety“ schreibt. Für Damon ist das eine besorgniserregende Wendung: „Das wird sich zunehmend darauf auswirken, wie wir Geschichten erzählen“, sagte er in dem Podcast.
Affleck und Damon handelten Vereinbarung mit Netflix aus
Erst kürzlich wurde bekannt, dass Matt Damon und sein Kollege Ben Affleck eine Vereinbarung mit Netflix ausgehandelt haben, die sicherstellt, dass alle an dem Film beteiligten Personen entsprechend bezahlt werden. Den Bedingungen des Deals zufolge erhalten alle 1200 an der Produktion beteiligten Personen einen Bonus, wenn der Film bei Netflix gut abschneidet.
