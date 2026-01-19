Matt Damon ärgert sich über Machart von Filmen

Großer Knall in den ersten Minuten

Anders als früher verlange Netflix heute, dass in den ersten Minuten des Films bereits ein großer Knall komme, so Damon. Zudem sollen die Actionszenen an den Anfang der Laufzeit geschoben werden. Früher fanden diese eher am Ende eines Films statt, so der Filmstar. Matt Damon sieht den Grund dafür in der begrenzten Aufmerksamkeit der Zuschauer: „Die Leute sind ständig an ihren Handys, während sie zuschauen.“