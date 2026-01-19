Bald legt sich der erste Hype um die Koralmbahn

Die ÖBB bleiben auch nach mehr als einem Monat dabei: „Die Koralmbahn ist vom Start weg ein voller Erfolg.“ Die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Graz und Klagenfurt wurde, wie berichtet, in den ersten beiden Wochen von 160.000 Fahrgästen genutzt. „Wir beobachten die Entwicklungen weiterhin sehr genau. Die ganze Tragweite wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen, wenn sich der erste Hype gelegt hat“, wollen die ÖBB vorerst keine weiteren Passagierzahlen bekannt geben.