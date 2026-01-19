Bergführerin (41) nach Lawinen-Tragödie im Visier

Wesentliche Fragen sind noch zu klären

Der Experte soll dabei Details zur Tour, zum Aufstieg, zu den Wetter- und Schneebedingungen und dergleichen klären. Eine der wesentlichen Fragen, die Ermittler noch zu klären haben: Wer hat die Lawine am Samstagnachmittag am Finsterkopf ausgelöst? Waren es die Tourengeher selbst, oder gingen die Schneemassen womöglich von selbst ab?