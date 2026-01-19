„Wo ist der Ring?“ Zverev lehnt Heiratsantrag ab

Fast ging dabei unter, dass Zverev sportlich souverän in das Turnier gestartet war. Der Olympiasieger von 2021 hat nun zwei Tage Pause, ehe es für ihn weitergeht. Auf die Frage, was er mit der freien Zeit anfangen wolle, antwortete er augenzwinkernd: „Vielleicht gehe ich ins Casino. Mein Bruder hat diese Woche viel gewonnen. Vielleicht probiere ich das auch mal.“