Amüsantes Interview

„Wo ist der Ring?“ Zverev lehnt Heiratsantrag ab

Tennis
19.01.2026 10:52
Alexander Zverev war vom Heiratsantrag eines Mannes überrascht.
Alexander Zverev war vom Heiratsantrag eines Mannes überrascht.(Bild: Krone KREATIV/ASSOCIATED PRESS/Dita Alangkara)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Amüsantes Interview mit Alexander Zverev! Nach seinem Erstrundenerfolg bei den Australian Open erhielt der 28-jährige Deutsche einen überraschenden Heiratsantrag von einem Fan.

0 Kommentare

Nach dem mühsam erkämpften 6:7, 6:1, 6:4, 6:2 gegen den Kanadier Gabriel Diallo stand die Nummer drei der Welt Rede und Antwort. Doch mitten im Interview kam es zur kuriosen Unterbrechung: Ein Fan hielt im Publikum ein Schild mit der unmissverständlichen Botschaft „Marry me, Sascha!“ hoch. Daneben präsentierte ein Freund ein weiteres Plakat mit dem Wortspiel „Zvery good, Zvery nice“.

Zverev reagierte schlagfertig. „Wo ist der Ring? Na, wenn schon, dann mit Ring“, grinste der Deutsche. Als der Fan weiter nachlegte, wurde Zverev deutlicher: „Ich habe doch schon Nein gesagt!“ Das Publikum lachte, der Moment ging viral.

Lachflash
Auch Ex-Profi Andrea Petkovic, die das Interview führte, konnte sich kaum halten. „Ich habe versucht, ernsthaft zu beginnen – aber das wird nichts mit uns beiden“, scherzte sie. Zverev konterte: „Aber nur auf dem Platz!“ Ein Arm-in-Arm-Moment folgte, die Arena jubelte.

Fast ging dabei unter, dass Zverev sportlich souverän in das Turnier gestartet war. Der Olympiasieger von 2021 hat nun zwei Tage Pause, ehe es für ihn weitergeht. Auf die Frage, was er mit der freien Zeit anfangen wolle, antwortete er augenzwinkernd: „Vielleicht gehe ich ins Casino. Mein Bruder hat diese Woche viel gewonnen. Vielleicht probiere ich das auch mal.“

Zverev ist mit TV-Moderatorin Sophia Thomalla liiert. Dass sie diesmal nicht in Melbourne vor Ort war, nutzte ein Fan offenbar für seinen großen Auftritt.

Djokovic „crashte“ Zverev-PK
Nach der Partie sorgte Novak Djoković noch für einen weiteren kuriosen Moment, als er die Pressekonferenz von Alexander Zverev „crashte“ und dem Deutschen Fragen stellte.

Auch beim prestigeträchtigen Australian Open geht es manchmal herrlich locker zu ...

