Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Florian Gröger: Vincent Kriechmayrs „Erlösung“ des ÖSV-Abfahrerteams, Lindsey Vonn, Anastasia Potapova, das skandalöse Afrika-Cup-Finale, die Champions League, Oliver Glasner („Super, dass er endlich sagt, was Sache ist!“) und die Handball-EM (alles im Video oben).