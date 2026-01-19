Die sicherheitspolitische Lage in Europa hat sich deutlich verändert. Vor diesem Hintergrund empfiehlt eine Kommission laut Vorabinfos der „Krone“, den Wehrdienst zu verlängern, um die Einsatzbereitschaft des Bundesheeres zu stärken. Befürworter sehen darin einen notwendigen Schritt zur besseren Landesverteidigung, Kritiker warnen vor zusätzlichen Belastungen für junge Menschen. Ob eine längere Dauer tatsächlich mehr Sicherheit bringt, bleibt umstritten. Unsere Frage des Tages vom 19. Jänner lautet daher: Soll der Wehrdienst verlängert werden?