Frage des Tages

Soll der Wehrdienst verlängert werden?

Forum
19.01.2026 10:35
Länger beim Heer: Welche Auswirkung hat dies auf unsere Jugendlichen?
Länger beim Heer: Welche Auswirkung hat dies auf unsere Jugendlichen?(Bild: CARINA KARLOVITS)
Porträt von Community
Von Community

Die sicherheitspolitische Lage in Europa hat sich deutlich verändert. Vor diesem Hintergrund empfiehlt eine Kommission laut Vorabinfos der „Krone“, den Wehrdienst zu verlängern, um die Einsatzbereitschaft des Bundesheeres zu stärken. Befürworter sehen darin einen notwendigen Schritt zur besseren Landesverteidigung, Kritiker warnen vor zusätzlichen Belastungen für junge Menschen. Ob eine längere Dauer tatsächlich mehr Sicherheit bringt, bleibt umstritten. Unsere Frage des Tages vom 19. Jänner lautet daher: Soll der Wehrdienst verlängert werden?

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Würde eine Verlängerung des Wehrdienstes tatsächlich zu mehr Sicherheit führen? Könnte sie die Einsatzfähigkeit des Bundesheeres nachhaltig stärken oder bedeutet sie vor allem eine zusätzliche Belastung für junge Menschen? Ist dieser Schritt angesichts der aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen notwendig oder braucht es andere Reformen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!


Ähnliche Themen
Europa
WehrdienstBundesheer
