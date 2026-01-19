Die sicherheitspolitische Lage in Europa hat sich deutlich verändert. Vor diesem Hintergrund empfiehlt eine Kommission laut Vorabinfos der „Krone“, den Wehrdienst zu verlängern, um die Einsatzbereitschaft des Bundesheeres zu stärken. Befürworter sehen darin einen notwendigen Schritt zur besseren Landesverteidigung, Kritiker warnen vor zusätzlichen Belastungen für junge Menschen. Ob eine längere Dauer tatsächlich mehr Sicherheit bringt, bleibt umstritten. Unsere Frage des Tages vom 19. Jänner lautet daher: Soll der Wehrdienst verlängert werden?
Ihre Meinung zählt!
Würde eine Verlängerung des Wehrdienstes tatsächlich zu mehr Sicherheit führen? Könnte sie die Einsatzfähigkeit des Bundesheeres nachhaltig stärken oder bedeutet sie vor allem eine zusätzliche Belastung für junge Menschen? Ist dieser Schritt angesichts der aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen notwendig oder braucht es andere Reformen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.