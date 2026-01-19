Grönland-Konflikt treibt Goldpreis auf Rekordhöhe

Gold hat zum Wochenstart wegen der Eskalation in dem von den USA ausgelösten Grönland-Konflikt weiter zugelegt. Der Preis für das Edelmetall kletterte im frühen Handel auf einen Rekordstand. Eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) notierte in der Nacht bei 4690 US-Dollar (4037,19 Euro). Das Niveau konnte der Goldpreis nicht ganz halten, lag aber am Morgen mit rund 4670 US-Dollar immer noch 1,6 Prozent im Plus.
Auch der Silberpreis zog im frühen Handel in der Spitze um bis zu 4,4 Prozent auf den Rekord von 94,12 US-Dollar an und verteuerte sich zuletzt um 3,7 Prozent auf 93,48 US-Dollar.
Edelmetalle – allen voran Gold – gelten bei vielen Investoren als sicherer Hafen in Zeiten politischer Unsicherheiten. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird.
Trumps neue Zölle treiben Edelmetallpreise in die Höhe
Marktteilnehmer begründeten den Anstieg mit der Zoll-Drohung des US-Präsidenten Donald Trump gegen einige europäische Staaten. Im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmaßnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.
Trump will die zu Dänemark gehörende Arktisinsel Grönland den Vereinigten Staaten einverleiben und hatte am Samstag zusätzliche Zölle gegen Deutschland und weitere sieben europäische NATO-Partner angekündigt, um seinen Plan durchzusetzen. Ab dem 1. Februar sollen demnach zehn Prozent für in die USA gesendete Waren fällig werden, ab dem 1. Juni 25 Prozent.
Gold hat sich seit Jahresbeginn um 8 Prozent verteuert
Im neuen Jahr hat sich Gold hauptsächlich wegen der vielen geopolitischen Krisenherde wie der sich zuspitzenden Lage im Iran bereits um mehr als acht Prozent verteuert. Das gelbe Edelmetall war bereits im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr.
Höhenflug bei Silber geht weiter
Bei Silber war das Jahresplus 2025 mit fast 150 Prozent noch deutlich höher; im laufenden Jahr ging es bereits um weitere 30 Prozent nach oben. Während der Preis für Gold seit etwa einem halben Jahr kontinuierlich gestiegen ist, hat der Höhenflug beim Silber seit Anfang Dezember deutlich an Tempo gewonnen.
