Versilbern

Damals habe ich auf das historisch hohe Silber-Gold-Verhältnis von 126:1 hingewiesen. 2020 war Silber um rund 12 Dollar pro Unze zu haben. Wer damals investierte, konnte seinen Einsatz mehr als versiebenfachen. Gold hatte zu dieser Zeit bereits ein neues Allzeithoch von 1500 Dollar erreicht: Eine Unze Gold entsprach dem Wert von 126 Unzen Silber. Historisch lag dieses Verhältnis seit der Antike bei lediglich etwa einem Zehntel, also bei 13. Auch das aktuelle Verhältnis von etwa 51 ist noch immer hoch – Silber im Vergleich zu Gold daher eher günstig. Weltweit stehen rund 210.000 Tonnen Gold etwa 1,8 Millionen Tonnen Silber gegenüber, also ein Faktor von rund neun.