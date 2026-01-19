Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Landerl weg

Slobodan Grubor neuer Trainer bei der Austria!

Kärnten
19.01.2026 10:16
Rolf Landerl
Rolf Landerl(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Zweitligist Austria Klagenfurt startet am heutigen Montag ins Training. Ohne Cheftrainer Rolf Landerl! Positive finanzielle Signale! Aber Aderlass bei Partnerklub Sibenik. Neuer Trainer: Slobodan Grubor!

0 Kommentare

Zweitligist Austria Klagenfurt schwitzt diese Woche! Zum einen wegen der Entscheidung im Insolvenzeröffnungsverfahren, zum anderen am Rasen. Genauer: Am Kunstrasen vor der EM-Arena. Da steigt Montag um 10.30 Uhr der um eine Woche verschobene Trainingsstart – ohne Cheftrainer Rolf Landerl. Slobodan Grubor ist der neue starke Mann. 

Grubor
Grubor(Bild: APA/GERT EGGENBERGER)

Positiv: Am Montag sollen laut Klub auch all jenen Akteuren, die nicht gemahnt hatten, die ausstehenden Gehälter überwiesen werden.

Lesen Sie auch:
Adnan Kanuric
Krone Plus Logo
An mahnende Spieler
Exodus abgewendet! Austria überweist Gehälter
15.01.2026

Positive Signale sind auch, dass Gesellschafter Zeljko Karajica Geld auftrieb, in Amerika weilte, um sich mit potenziellen Investoren zu treffen. Demnach soll ja die von Richterin Gudrun Slamanig ausgesprochene zweiwöchige Frist zur Begleichung der Schulden (hoher sechsstelliger Betrag) gegenüber der ÖGK am Mittwoch enden. Laut der Austria werden aber gut 1,5 Millionen Euro für den Fortbestand der Zweitligisten nötig sein.

Auflösungserscheinungen zeigt indes Sibenik. Austrias Partnerklub haben laut kroatischen Medien der Sportchef, Trainer und einige Spieler verlassen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Klagenfurt
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
152.914 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
136.818 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
130.525 mal gelesen
Mehr Kärnten
AK-Intervention
Mann bekam nach Phishing-Falle 8500 Euro zurück
Landerl weg
Slobodan Grubor neuer Trainer bei der Austria!
Kaum Nebel, viel Sonne
Der Winter zeigt sich nun von seiner besten Seite
Krone Plus Logo
Wiederholung geplant
So viel sparte sich Villach durch Weihnachtsferien
Bisher positive Bilanz
Bald legt sich der erste Hype um die Koralmbahn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf