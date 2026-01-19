Slobodan Grubor neuer Trainer bei der Austria!

Zweitligist Austria Klagenfurt startet am heutigen Montag ins Training. Ohne Cheftrainer Rolf Landerl! Positive finanzielle Signale! Aber Aderlass bei Partnerklub Sibenik. Neuer Trainer: Slobodan Grubor!
Zweitligist Austria Klagenfurt schwitzt diese Woche! Zum einen wegen der Entscheidung im Insolvenzeröffnungsverfahren, zum anderen am Rasen. Genauer: Am Kunstrasen vor der EM-Arena. Da steigt Montag um 10.30 Uhr der um eine Woche verschobene Trainingsstart – ohne Cheftrainer Rolf Landerl. Slobodan Grubor ist der neue starke Mann.
Positiv: Am Montag sollen laut Klub auch all jenen Akteuren, die nicht gemahnt hatten, die ausstehenden Gehälter überwiesen werden.
Positive Signale sind auch, dass Gesellschafter Zeljko Karajica Geld auftrieb, in Amerika weilte, um sich mit potenziellen Investoren zu treffen. Demnach soll ja die von Richterin Gudrun Slamanig ausgesprochene zweiwöchige Frist zur Begleichung der Schulden (hoher sechsstelliger Betrag) gegenüber der ÖGK am Mittwoch enden. Laut der Austria werden aber gut 1,5 Millionen Euro für den Fortbestand der Zweitligisten nötig sein.
Auflösungserscheinungen zeigt indes Sibenik. Austrias Partnerklub haben laut kroatischen Medien der Sportchef, Trainer und einige Spieler verlassen.
