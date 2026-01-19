Slobodan Grubor neuer Trainer bei der Austria!

Positive Signale sind auch, dass Gesellschafter Zeljko Karajica Geld auftrieb, in Amerika weilte, um sich mit potenziellen Investoren zu treffen. Demnach soll ja die von Richterin Gudrun Slamanig ausgesprochene zweiwöchige Frist zur Begleichung der Schulden (hoher sechsstelliger Betrag) gegenüber der ÖGK am Mittwoch enden. Laut der Austria werden aber gut 1,5 Millionen Euro für den Fortbestand der Zweitligisten nötig sein.