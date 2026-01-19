Trauriger Scheidungskampf um Shannon Doherty!

In der Vereinbarung sei ebenfalls festgelegt worden, dass Doherty Anspruch auf die Hälfte aller Lizenz- und Syndizierung-Gebühren hat, die ihr Ex-Mann für Fotostrecken erhielt, die er während der Ehe geschaffen hatte. Diese hätte Iswarienko bis zum 1. September 2024 auflisten sollen, was laut Cortazzo bislang nicht geschehen sei. Der Nachlassverwalter verlangt vom Gericht, den Ex-Mann zu zwingen, alle Klauseln des Scheidungsvertrags zu erfüllen. Dazu muss das Gericht zunächst entscheiden, ob die Scheidung damals rechtskräftig war.