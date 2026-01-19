Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1 1/2 Jahre nach Tod!

Trauriger Scheidungskampf um Shannon Doherty!

Society International
19.01.2026 10:28
Shannon Doherty ist seit 2024 tot, dennoch ficht ihr Ex-Ehemann die Scheidungsvereinbarungen an.
Shannon Doherty ist seit 2024 tot, dennoch ficht ihr Ex-Ehemann die Scheidungsvereinbarungen an.(Bild: AP/FRANK OCKENFELS)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Sie verlor im Juli 2024 ihren langen Kampf gegen den Krebs. Das Unglaubliche: Eineinhalb Jahre nach ihrem Tod tobt noch immer ein Scheidungskampf zwischen Shannen Doherty und ihrem Ex-Ehemann. Kurt Iswarienko fechtet die Scheidungsvereinbarungen gegenüber dem Nachlassverwalter der Schauspielerin an.

0 Kommentare

Die Scheidungsurkunde wurde von Doherty am 12. Juli 2024 unterzeichnet – weniger als 24 Stunden vor ihrem Tod. Iswarienko setzte seine Unterschrift am 13. Juli 2024 darunter, und ein Richter genehmigte die Vereinbarung am 15. Juli 2024. Laut den Gerichtsunterlagen argumentiert Iswarienko nun, dass das Scheidungsverfahren niemals vor Gericht hätte verhandelt werden dürfen, da Dohertys Tod am 13. Juli die Ehe beendet habe. Aus diesem Grund fehle dem Gericht die rechtliche Befugnis, die Bedingungen der Vereinbarung durchzusetzen.

Zudem behauptet Iswarienkos Anwalt in seinem neuesten Antrag, dass die unterzeichnete Scheidungsvereinbarung beim falschen Gericht eingereicht worden sei. Dieses sei daher nie zuständig gewesen und hätte in dem Fall keine bindenden Entscheidungen treffen können.

Shannon Doherty unterschrieb nur einen Tag vor ihrem Tod die Scheidungspapiere.
Shannon Doherty unterschrieb nur einen Tag vor ihrem Tod die Scheidungspapiere.(Bild: APA/AFP/Michael Tran)

Streit um Haus, Lizenzen, Gültigkeit
Chris Cortazzo, der Treuhänder des Shannen-Doherty-Familien Trusts, beschuldigt Iswarienko, viele vertragliche Vereinbarungen nicht eingehalten zu haben. Dazu gehört unter anderem, dass das gemeinsame Haus in Dripping Springs im US-Bundesstaat Texas im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar nicht bis zu einem festgelegten Datum zum Verkauf angeboten wurde. Zudem beschuldigt er Iswarienko, dem Familien-Trust mehr als 50.000 US-Dollar zu schulden und weiterhin persönliches Eigentum von Doherty in seinem Besitz zu haben.

In der Vereinbarung sei ebenfalls festgelegt worden, dass Doherty Anspruch auf die Hälfte aller Lizenz- und Syndizierung-Gebühren hat, die ihr Ex-Mann für Fotostrecken erhielt, die er während der Ehe geschaffen hatte. Diese hätte Iswarienko bis zum 1. September 2024 auflisten sollen, was laut Cortazzo bislang nicht geschehen sei. Der Nachlassverwalter verlangt vom Gericht, den Ex-Mann zu zwingen, alle Klauseln des Scheidungsvertrags zu erfüllen. Dazu muss das Gericht zunächst entscheiden, ob die Scheidung damals rechtskräftig war.

Lesen Sie auch:
Jennie Garth
Jennie Garth:
Tod von Perry und Doherty bleibt unbegreiflich
27.03.2025

Bei Doherty war 2015 erstmals Brustkrebs festgestellt worden, 2017 galt sie als krebsfrei. Doch drei Jahre später kam der Krebs zurück. Die Schauspielerin kämpfte vier Jahre lang – am Ende vergeblich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
152.914 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
136.818 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
130.525 mal gelesen
Mehr Society International
Schwarzer Hautkrebs
So will Aminati ihren letzten Tag verbringen
1 1/2 Jahre nach Tod!
Trauriger Scheidungskampf um Shannon Doherty!
„Nur noch am Handy“
Matt Damon ärgert sich über Machart von Filmen
„Jahr fängt toll an“
Piers Morgan meldet sich nach Sturz aus Klinik
Sorge um Ikone
Senta Berger: Operation nach dramatischem Sturz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf