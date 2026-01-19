Drei Haiattacken in nur zwei Tagen in Sydney

Am Montag dürfte dann ein Bullenhai einen Elfjährigen in der Nähe am Dee Why Beach von seinem Surfbrett gestoßen haben. „Ich war auf dem Surfbrett, als der Hai auftauchte und zubiss. Ich wurde vom Brett gerissen“, erzählte der Bub. Ein anderer Bub habe ihm geholfen, schnell wieder an das Ufer zu kommen. Er entkam unverletzt, der Raubfisch biss ein großes Stück aus dem Surfbrett.



Hier sehen Sie einen Bericht aus Sydney: