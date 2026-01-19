Vorteilswelt
Ab 23.1 im Kino

Gewinnen Sie Tickets für den KI-Triller „Mercy“

Gewinnspiele
19.01.2026 11:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am 23. Jänner startet in den österreichischen Kinos der Sci-Fi Thriller „Mercy“ in den österreichischen Kinos und zeigt uns die dunkle Seite vom vermehrten Einsatz künstlicher Intelligenzen. Die „Krone“ verlost dazu Kinotickets. 

0 Kommentare

In Mercy stehen sich Chris Pratt als cleverer Detective, der des Mordes beschuldigt wird, und Rebecca Ferguson in der Rolle einer hochentwickelten KI-Richterin gegenüber. Dieser packende Science-Fiction-Thriller, der den Einsatz künstlicher Intelligenz auf drastische Weise hinterfragt, entfaltet eine beklemmende Spannung, die mit jeder Minute weiter zunimmt.

(Bild: © 2026 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.)
(Bild: © 2025 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.)
(Bild: © 2025 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.)
(Bild: © 2025 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.)

Mitmachen und gewinnen 
Zum Kinostart am 23. Jänner verlost die „Krone“ 3x2 Kinogutscheine. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 23. Jänner.

