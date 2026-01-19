Gewinnen Sie Tickets für den KI-Triller „Mercy“

In Mercy stehen sich Chris Pratt als cleverer Detective, der des Mordes beschuldigt wird, und Rebecca Ferguson in der Rolle einer hochentwickelten KI-Richterin gegenüber. Dieser packende Science-Fiction-Thriller, der den Einsatz künstlicher Intelligenz auf drastische Weise hinterfragt, entfaltet eine beklemmende Spannung, die mit jeder Minute weiter zunimmt.