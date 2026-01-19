Gewinnen Sie Tickets für den KI-Triller „Mercy“

Am 23. Jänner startet in den österreichischen Kinos der Sci-Fi Thriller „Mercy“ in den österreichischen Kinos und zeigt uns die dunkle Seite vom vermehrten Einsatz künstlicher Intelligenzen. Die „Krone“ verlost dazu Kinotickets.
In Mercy stehen sich Chris Pratt als cleverer Detective, der des Mordes beschuldigt wird, und Rebecca Ferguson in der Rolle einer hochentwickelten KI-Richterin gegenüber. Dieser packende Science-Fiction-Thriller, der den Einsatz künstlicher Intelligenz auf drastische Weise hinterfragt, entfaltet eine beklemmende Spannung, die mit jeder Minute weiter zunimmt.
Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 23. Jänner verlost die „Krone“ 3x2 Kinogutscheine. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 23. Jänner.
