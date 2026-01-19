Neuer Mann für Max: Caller geht, Caller kommt

Nach Matt Callers Wechsel zu Audi bekommt Max Verstappen einen neuen Chefmechaniker zur Seite gestellt. Gesicht und Name sind dem Niederländer bereits vertraut: Mit Jon Caller wird Matts Zwillingsbruder befördert.
Bislang war Jon für das zweite Auto der Bullen verantwortlich, also jenes, mit dem zuletzt Yuki Tsunoda an den Start ging. Dass sein Bruder für die Saison 2026 bei Neo-Rennstall Audi unterschrieb, hatte für den Briten durchaus etwas Gutes.
Er übernimmt nun den Posten als Verstappens Chefmechaniker und wird in der kommenden Saison direkt einiges zu tun haben. Für das anstehende Rennjahr treten nämlich neue Antriebs- und Aerodynamik-Regeln in Kraft, außerdem hat das DRS ausgedient. Eines ist gewiss: Langweilig wird dem Mechaniker wohl kaum werden ...
