Wiener Fiakerfahrer nach Angriff verurteilt

Eskalation am Stephansplatz

Doch die Beobachtung verlief nicht friedlich. Laut Anklage schnippte ihm ein Kutscher plötzlich eine brennende Zigarette gegen den Hals und bedachte ihn mit wüsten Beschimpfungen. Als wäre das nicht genug, folgte unmittelbar darauf ein Stoß, der den Aktivisten zu Boden beförderte. Zurück blieben Abschürfungen am Ellbogen und Brandspuren am Hals. Und eine Videoaufnahme, die später vor Gericht eine entscheidende Rolle spielen sollte.