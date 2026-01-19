Vorteilswelt
Inferno vor Wohnhaus

Autos plötzlich in Flammen: Rätsel um Brandursache

Tirol
19.01.2026 12:13
Lichterloh brannten die beiden Fahrzeuge. Die Ursache ist noch ein Rätsel.
Lichterloh brannten die beiden Fahrzeuge. Die Ursache ist noch ein Rätsel.
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Feueralarm in der Nacht auf Montag in Imst im Tiroler Oberland: Zwei vor einem Wohnhaus abgestellte Autos gingen plötzlich in Flammen auf. Ein Anrainer bemerkte das Inferno und setzte sofort einen Notruf ab. Verletzt wurde niemand – die Brandursache ist derzeit noch ein Rätsel. Ermittlungen dazu sind im Gange. 

Gegen 1 Uhr fingen die zwei Autos, die laut Polizei direkt vor einer Wohnhausanlage in Imst abgestellt waren, plötzlich Feuer. „Ein Anrainer bemerkte den Brand und setzte einen Notruf ab. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, standen die beiden Fahrzeuge bereits in Vollbrand“, so die Ermittler.

Ausbreitung des Feuers verhindert
Die Einsatzkräfte konnten die gewaltigen Flammen schließlich gegen 1.25 Uhr unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf andere Fahrzeuge verhindern. Die zwei betroffenen Autos brannten komplett aus – es entstand Totalschaden, die Pkw sind reif für den Schrottplatz.

An den Autos entstand Totalschaden.
An den Autos entstand Totalschaden.

Rätsel um Brandursache
Die genaue Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei hat diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Imst stand mit vier Fahrzeugen und 22 Mitgliedern im nächtlichen Einsatz.

Tirol

