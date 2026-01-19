Autos plötzlich in Flammen: Rätsel um Brandursache

Feueralarm in der Nacht auf Montag in Imst im Tiroler Oberland: Zwei vor einem Wohnhaus abgestellte Autos gingen plötzlich in Flammen auf. Ein Anrainer bemerkte das Inferno und setzte sofort einen Notruf ab. Verletzt wurde niemand – die Brandursache ist derzeit noch ein Rätsel. Ermittlungen dazu sind im Gange.
Gegen 1 Uhr fingen die zwei Autos, die laut Polizei direkt vor einer Wohnhausanlage in Imst abgestellt waren, plötzlich Feuer. „Ein Anrainer bemerkte den Brand und setzte einen Notruf ab. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, standen die beiden Fahrzeuge bereits in Vollbrand“, so die Ermittler.
Ausbreitung des Feuers verhindert
Die Einsatzkräfte konnten die gewaltigen Flammen schließlich gegen 1.25 Uhr unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf andere Fahrzeuge verhindern. Die zwei betroffenen Autos brannten komplett aus – es entstand Totalschaden, die Pkw sind reif für den Schrottplatz.
Rätsel um Brandursache
Die genaue Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei hat diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Imst stand mit vier Fahrzeugen und 22 Mitgliedern im nächtlichen Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.