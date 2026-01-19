Autos plötzlich in Flammen: Rätsel um Brandursache

Feueralarm in der Nacht auf Montag in Imst im Tiroler Oberland: Zwei vor einem Wohnhaus abgestellte Autos gingen plötzlich in Flammen auf. Ein Anrainer bemerkte das Inferno und setzte sofort einen Notruf ab. Verletzt wurde niemand – die Brandursache ist derzeit noch ein Rätsel. Ermittlungen dazu sind im Gange.