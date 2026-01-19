Der Winter zeigt sich nun von seiner besten Seite

Viele Kärntner nutzten am Sonntag das teils milde und sonnige Wetter für einen Ausflug in die Natur. Wir wissen, wie das Wetter in der neuen Woche wird.
Die vergangenen Tagen glänzten durch milde Temperaturen – diese setzen aber den Eisdecken auf den heimischen Seen und Teichen zu. Nicht nur der Eislaufverein Wörthersee war deshalb gezwungen, seine Eisflächen zu sperren.
In der neuen Woche dürfen die Klagenfurterinnen und Klagenfurter aufatmen: Zumindest für einige Tage lässt sich der Nebel kaum blicken. Mit Temperaturen im zweistelligen Minusbereich wird es im Laufe der Woche zwar sonnig, aber klirrend kalt!
Örtliche Nebel- oder Hochnebelfelder weichen am Montag der Sonne. Nur in Osttirol kann es in den Tälern weiterhin trüb bleiben. Während es in den nördlicheren Bundesländern windig und somit kalt wird, darf sich Kärnten sogar über Plusgrade freuen.
Bis zu minus 13 Grad!
Auch im weiteren Wochenverlauf lösen sich Nebel und Hochnebel rasch auf. Tagsüber scheint verbreitet die Sonne, der Wind weht meist schwach bis mäßig. Frühtemperaturen reichen von minus 13 bis minus 2 Grad. Am kältesten ist es voraussichtlich im Südosten.
Es bleibt meist sonnig, oft zeigt sich der blaue Himmel sogar wolkenlos. Nur in den Beckenlagen kann es morgens Nebel- und Hochnebelfelder geben, diese lichten sich tagsüber aber zusehends. In der Wochenmitte sind bis zu minus 12 Grad möglich. Auch in der Landeshauptstadt Klagenfurt reichen die Minustemperaturen in den zweistelligen Bereich.
Erst gegen Ende der Woche halten sich Nebel und Hochnebel zäh – und auch abseits der Nebelregionen scheint die Sonne nicht mehr ungetrübt.
