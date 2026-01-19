Der Winter zeigt sich nun von seiner besten Seite

Es bleibt meist sonnig, oft zeigt sich der blaue Himmel sogar wolkenlos. Nur in den Beckenlagen kann es morgens Nebel- und Hochnebelfelder geben, diese lichten sich tagsüber aber zusehends. In der Wochenmitte sind bis zu minus 12 Grad möglich. Auch in der Landeshauptstadt Klagenfurt reichen die Minustemperaturen in den zweistelligen Bereich.