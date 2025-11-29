Australischer Premier Albanese hat geheiratet

Die Details zur Traumhochzeit

Obwohl das Paar sein Privatleben oft schützt, sickerten doch Details durch. Die Zeremonie fand im Herzen der Macht, in Canberra, statt. Es wird gemunkelt, dass die Feier intim und persönlich gehalten wurde, ganz im Stil der beiden. Nur enge Freunde und Familie waren zugegen.