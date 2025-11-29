Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ringträger extrem süß!

Australischer Premier Albanese hat geheiratet

Society International
29.11.2025 11:28
Der australische Premierminister Anthony Albanese und Jodie Haydon haben Ja gesagt.
Der australische Premierminister Anthony Albanese und Jodie Haydon haben Ja gesagt.(Bild: AP/Mike Bowers)

Hochzeitsglocken in Canberra! Der australische Premierminister Anthony Albanese hat seine Verlobte Jodie Haydon, geheiratet und damit ganz nebenbei Geschichte geschrieben. 

0 Kommentare

Premierminister Anthony Albanese und seine Verlobte Jodie Haydon haben sich am Samstag, den 29. November 2025, in einer romantischen Zeremonie in Canberra das Jawort gegeben.

Ein historisches „Ja“
Das ist nicht nur irgendeine Hochzeit, das ist ein Eintrag in die Geschichtsbücher von „Down Under“! Denn „Albo“, wie er liebevoll genannt wird, ist der erste australische Premierminister, der während seiner Amtszeit geheiratet hat. 

Australiens „First Couple“ hat den Bund der Ehe geschlossen. Herzlichen Glückwunsch, Mr. & Mrs. ...
Australiens „First Couple“ hat den Bund der Ehe geschlossen. Herzlichen Glückwunsch, Mr. & Mrs. Albanese!(Bild: AFP/MIKE BOWERS)
Das Brautpaar beim Unterschreiben der Heiratsurkunde.
Das Brautpaar beim Unterschreiben der Heiratsurkunde.(Bild: AFP/MIKE BOWERS)

Um die Hand seiner Braut hielt er übrigens ganz romantisch am Valentinstag 2024 an!

Der Premier teilte ein Video, das ihn nach der Trauung mit seiner Braut überglücklich im weißen Konfetti-Regen zeigt: 

Die Details zur Traumhochzeit
Obwohl das Paar sein Privatleben oft schützt, sickerten doch Details durch. Die Zeremonie fand im Herzen der Macht, in Canberra, statt. Es wird gemunkelt, dass die Feier intim und persönlich gehalten wurde, ganz im Stil der beiden. Nur enge Freunde und Familie waren zugegen. 

Alle Augen waren natürlich auf Jodie Haydon gerichtet. Als moderne „First Lady“ Australiens beweist sie stets Stil.

Anthony Albanese und Jodie Haydon nach der Trauung
Anthony Albanese und Jodie Haydon nach der Trauung(Bild: AP/Mike Bowers)

Auch Ringträger im Brautkleid
Australische Medien berichten, ihr elegantes, elfenbeinfarbene Kleid mit langen Ärmeln mit Knöpfen stammt von dem angesagten australischen Label Romance Was Born. Kunstvolle Stickereien, die australischer Akazien darstellten, zierten das Kleid.

Süß: Auch Familienhund „Toto“ trug ein Brautkleid und wirkte bei der Zeremonie als Ringträger mit. 

Blumenmädchen Ella mit Ringträger „Toto“
Blumenmädchen Ella mit Ringträger „Toto“(Bild: AFP/MIKE BOWERS)

Nach dem Hochzeitsstress hoffen wir, dass sich das Paar eine kleine Auszeit für die Flitterwochen gönnen kann, bevor der harte politische Alltag wieder ruft. Australien jubelt dem frisch gebackenen Ehepaar zu: „Herzlichen Glückwunsch, Mr. & Mrs. Albanese!“

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
186.016 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
111.462 mal gelesen
Ausland
Drei Festnahmen nach Feuerinferno in Hongkong
101.576 mal gelesen
In dem dicht besiedelten Komplex aus den 1980er-Jahren mit acht Wohnblöcken leben mehr als 4600 ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
660 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Society International
„Mexikanerin“
„Ausgerechnet Alaska“-Star von ICE festgehalten
Kinder im Rampenlicht
Heidi Klum plant TV-Doku mit Leni und Henry
Ringträger extrem süß!
Australischer Premier Albanese hat geheiratet
Zuschauer besorgt
Wieder Wirbel um Auftritt von Thomas Gottschalk
Von drei Männern
Kevin Spacey wegen sexueller Übergriffe angeklagt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf