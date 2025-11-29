Australischer Premier Albanese hat geheiratet

Hochzeitsglocken in Canberra! Der australische Premierminister Anthony Albanese hat seine Verlobte Jodie Haydon, geheiratet und damit ganz nebenbei Geschichte geschrieben.
Premierminister Anthony Albanese und seine Verlobte Jodie Haydon haben sich am Samstag, den 29. November 2025, in einer romantischen Zeremonie in Canberra das Jawort gegeben.
Ein historisches „Ja“
Das ist nicht nur irgendeine Hochzeit, das ist ein Eintrag in die Geschichtsbücher von „Down Under“! Denn „Albo“, wie er liebevoll genannt wird, ist der erste australische Premierminister, der während seiner Amtszeit geheiratet hat.
Um die Hand seiner Braut hielt er übrigens ganz romantisch am Valentinstag 2024 an!
Der Premier teilte ein Video, das ihn nach der Trauung mit seiner Braut überglücklich im weißen Konfetti-Regen zeigt:
Die Details zur Traumhochzeit
Obwohl das Paar sein Privatleben oft schützt, sickerten doch Details durch. Die Zeremonie fand im Herzen der Macht, in Canberra, statt. Es wird gemunkelt, dass die Feier intim und persönlich gehalten wurde, ganz im Stil der beiden. Nur enge Freunde und Familie waren zugegen.
Alle Augen waren natürlich auf Jodie Haydon gerichtet. Als moderne „First Lady“ Australiens beweist sie stets Stil.
Auch Ringträger im Brautkleid
Australische Medien berichten, ihr elegantes, elfenbeinfarbene Kleid mit langen Ärmeln mit Knöpfen stammt von dem angesagten australischen Label Romance Was Born. Kunstvolle Stickereien, die australischer Akazien darstellten, zierten das Kleid.
Süß: Auch Familienhund „Toto“ trug ein Brautkleid und wirkte bei der Zeremonie als Ringträger mit.
Nach dem Hochzeitsstress hoffen wir, dass sich das Paar eine kleine Auszeit für die Flitterwochen gönnen kann, bevor der harte politische Alltag wieder ruft. Australien jubelt dem frisch gebackenen Ehepaar zu: „Herzlichen Glückwunsch, Mr. & Mrs. Albanese!“
